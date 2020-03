Newell's y Central, parate y después

El gobierno nacional, a través del ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, decidió ayer la suspensión de todo el fútbol argentino hasta el próximo 31 de marzo. El ministro Matías Lammens fue el encargado de anunciar al mediodía la decisión tomada en conjunto con la Asociación del Fútbol y la Superliga Argentina de Fútbol, por pedido de Futbolistas Argentinos Agremiados. Y tanto desde la dirigencia de Rosario Central como Newell’s avalaron esta determinación de parar la pelota por la pandemia, en consonancia con el requerimiento de los jugadores de ambos planteles rosarinos. Hoy el vice presidente canalla Ricardo Carloni y el vice leproso Cristian D’Amico participarán de una reunión en el predio de la AFA en Ezeiza en la que los directivos de todos clubes abordarán los pasos a seguir en este fútbol atravesado por el flagelo del coronavirus. Ayer ambos dirigentes adelantaron la posición de rojinegros y auriazules respecto al parate y manifestaron la preocupación en cuanto al problema económico que podría generarse si la inactividad se prolonga.

Por el lado de Arroyito, Ricardo Carloni destacó: “Las dificultades a corto plazo en lo económico son muchas para Central y para todos los clubes en general. Como el pago de sueldos, la carga impositiva, el pago de la televisión, los sponsor que se caen, los socios que empiezan a abonar menos y luego es todo un efecto rebote. Queremos ver la posibilidad de si habrá alguna ayuda económica para los clubes”.

En cuanto a las restricciones que hay hoy en día en el club, el vice auriazul manifestó que “Central tiene la sede social abierta, pero las actividades deportivas, culturales y sociales están suspendidas y los predios cerrados. Muchos empleados se llevaron el trabajo a su casa”.

Además, Carloni se explayó sobre la postura de los futbolistas de no jugar. “Es cierto que la mayoría de los negocios están abiertos, mi empresa está abierta. Todos estamos en riesgo. Pero entiendo que los jugadores no quieran jugar y hay que respetarlos y sobre todo si el ministerio de salud nos informa que hay riesgos y por ello hay que acatar las medidas. Lo que pasa es que después estarán los otros problemas como afrontar los sueldos. Es cierto que pueden disminuir los gastos porque los predios están cerrados, pero ahora hay que abonar sueldos de jugadores y el personal y pagar los impuestos. Ahí hay una problemática. Y si son dos semanas de parate recién ahí se volvería al entrenamiento, pero después calculo que serán quince días más para reiniciar el torneo si todo marcha de la mejor manera. Al no estar la Copa América hay fechas disponibles, pero habrá que ver cómo evoluciona el virus y es difícil hablar de tiempos”.

Además, Carloni reconoció que antes del partido con Colón habló “con Jeremías Ledesma como capitán y estaba todo bien. Entendían que si la disposición de AFA era jugar había que hacerlo. El plantel estaba predispuesto a jugar frente a Colón, reconociendo los riesgos lógicos y las precauciones que todos tomamos para prevenir esta grave enfermedad”.

En tanto, desde el Parque, el vicepresidente Cristian D’Amico relató la postura leprosa en cuanto a la pandemia y los pasos a seguir por el club: “Era lógico y fundamental que se pare el fútbol, pero por todos, no sólo por los protagonistas que son parte principal de esto, sino como imagen hacia el resto de la sociedad. Nosotros no estamos exentos a las enfermedades, aunque el riesgo del deportista es mucho menor al de una persona mayor. Pero este es un momento de crisis sanitaria del país y el fútbol tenía que ser solidario. Es bueno que se pare para colaborar en que todos tomemos consciencia de la situación”.

Sobre la posición del plantel, el vice leproso contó que “hubo charlas y los jugadores plantearon la necesidad del parate y con la dirigencia coincidíamos. Ahora los jugadores deben cuidarse porque no irán a su trabajo y tienen una rutina de entrenamiento programado”.

En Newell’s “lo único que está abierto en el club es la atención al socio y la tienda oficial, con todas las medidas preventivas adoptadas, en cuanto a la cantidad de personas que pueden ingresar, como hay otras actividades que se siguen brindando en la sociedad”, detalló.

Por supuesto que lo económico es un tema sustancial. “Estamos preocupados en cuanto a lo económico de la misma forma que una persona que tiene un comercio. Esta situación excede al fútbol y a un club, porque es una situación de riesgo nacional, con todo lo que conlleva tratar de estar aislado en el domicilio particular, con menor circulación en la calle, muchos comercios cerrados, menos tráfico, esto será muy complicado en lo económico para lo que viene y el fútbol no estará exento. Generar recursos será un gran desafío para los clubes”, subrayó D’Amico.

El directivo rojinegro indicó que “creo que mañana (por hoy) no se hablará todavía de la reprogramación del fútbol. Están bien las medidas generales para tratar de frenar el avance rápido del virus. Ponernos a hablar ahora del reinicio sería una falta de responsabilidad total. La Copa América se pasó para el año que viene y esto me parece una gran noticia”.

“Los futbolistas pidieron la suspensión”

En cuanto a la postura de Agremiados, ayer Ovación se comunicó con una alta fuente del gremio de los jugadores que expresó: “Los futbolistas pidieron la suspensión y creo que es buena la medida. Esta situación fue muy cambiante, por ejemplo el viernes hubo clases y el domingo se anunció que se postergaban. Esto muta día a día. En el fútbol la situación también cambió día a día. Estamos de acuerdo con toda medida de precaución. Además hay que destacar que cuando la pelota rueda por más que sea a puertas cerradas hay mucha gente alrededor y que también puede verse afectada”.

En cuanto a los próximos pasos que dará Agremiados se “respetará la fecha del 31 de marzo para el parate y después se verá cómo sigue todo, porque luego habrá que ver cómo avanzan los acontecimientos y la enfermedad. El gremio hará lo que marca el comunicado del gobierno y después se evaluará”.

En lo referente a lo que puede generar la cancelación del fútbol para la economía de los clubes y el cumplimiento de sus obligaciones, expresó: “Lo que está claro es que toda persona que por suerte tiene un trabajo, de una manera u otra se verá afectada, pero primero está la vida y después habrá que ir solucionando todas las otras cuestiones que por supuesto también son muy importantes”.