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Con una asistencia de Lautaro Martínez, Inter logró el título de la Serie A

El argentino se encamina a convertirse por segunda vez en goleador de la liga italiana

3 de mayo 2026 · 23:13hs
Con una asistencia de Lautaro Martínez, Inter logró el título de la Serie A

Inter de Milán derrotó 2-0 a Parma y el argentino Lautaro Martínez celebró su tercer Scudetto, el octavo título con Inter. Y, por si le faltaba algo, hizo una asistencia en su regreso de una lesión y se encamina a convertirse por segunda vez en goleador del torneo.

Inter, que necesitaba solo un empate para asegurar el trofeo, logró una ventaja inalcanzable de 12 puntos sobre Napoli con tres jornadas por jugarse.

Este es el 21º título de Serie A del Inter, solo por detrás del récord de 36 campeonatos que ostenta la Juventus, y el tercero en seis años, pero el Inter no había asegurado el título ante su hinchada en casa en el San Siro desde el título de 1989, hace casi cuatro décadas.

Cuando terminó el partido, hubo fuegos artificiales, baile y muchas celebraciones.

Marcus Thuram convirtió justo antes del descanso con un remate al ángulo colocado apenas fuera del alcance del arquero del Parma Zion Suzuki. Luego, el armenio de 37 años Henrikh Mkhitaryan añadió otro a los 80' tras recibir un pase de Lautaro Martínez, quien ingresó desde el banco para marcar su regreso tras una ausencia por lesión.

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