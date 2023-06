Newell's viajó para visitar a Huracán con el retorno de Willer Ditta y la ausencia de Jonathan Menéndez

El plantel de Newell's emprendió este jueves por la tarde el viaje rumbo a Buenos Aires con 24 futbolistas, para el partido del viernes contra Huracán en Parque de los Patricios, por una nueva fecha de la Liga Profesional. Entre ellos se encuentra Willer Ditta, que retorna luego de las dos fechas de suspensión, pero no el atacante Jonathan Menéndez.

Ditta no participó de los dos últimos partidos por encontrarse suspendido y seguro retornará a la formación titular. En tanto, Menéndez no fue convocadado y por el momento se supone que es una decisión táctica, porque no hubo ningún parte médico que indique que se encuentra lesionado.