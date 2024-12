Newell's: para varios futbolistas, el domingo será el último partido ante el hincha rojinegro

Newell’s jugará por última vez de local ante Boca, con algunos jugadores que no volverán a pisar el Coloso. El futuro del Colo Ramírez es incierto y Macagno, Schott y Panchito González, entre otros, cerca del adiós

Varios futbolistas de Newell’s se despedirán del público rojinegro en ocasión del partido del domingo frente a Boca . Es que la próxima temporada no seguirán en el club. Algunos quizás jugarán frente al xeneize. Otros estarán en el banco.

Los menos afortunados, ni siquiera serán convocados para la penúltima fecha de la Liga Profesional. El rearmado del plantel de Mariano Soso llevará indefectiblemente a desprenderse de jugadores, sin importar si se les vencen o no sus respectivos contratos.

Newell's no contará Rodrigo Fernández Cedrés

Newell’s ya no cuenta con Rodrigo Fernández Cedrés. El uruguayo fue informado que no se le comprará su pase a Santos y se automarginó para las tres últimas fechas del torneo. Era uno de los pocos refuerzos que cumplieron medianamente. La mayoría de los incorporados en el año estuvo por debajo de la media, a tal punto que ni siquiera se hicieron un espacio entre los titulares. Y no es extraño que se evalúe la continuidad de ellos.