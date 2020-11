Newell's con un gol y un jugador más, fue menos y empató con Talleres

No le alcanzó a Newell’s. Este Talleres rocoso fue superior en todas las valencias del juego y los rojinegros, que habían comenzado en ventaja por el gran gol de Maxi Rodríguez en el amanecer del partido, luego no pudieron aprovechar el hombre de más que tuvieron en todo el segundo tiempo y por ello terminaron sumando apenas un punto. Una unidad que en la previa sonaba a poco, pero luego del trámite de ayer terminó siendo al menos un consuelo. Fue un cotejo de hacha y tiza, una batalla de dientes apretados, pero los leprosos jamás tuvieron la brújula del encuentro y por ello no pasaron de la igualdad con la T. Pobre producción individual y colectiva de Newell’s, con escaso juego asociado y entonces la visita se llevó lo que mereció del Coloso. En cuanto a lo numérico la cuestión es clara para los rojinegros, para aspirar a meterse en la fase campeonato y no depender de nadie deberán vencer a Boca en la Bombonera y luego a Lanús en el Parque. Ayer fue un paso atrás en el juego, un retroceso de todo lo bueno que había hecho Newell’s antes Lanús, pero desde las matemáticas sigue expectante, lo que se acotó muchísimo es el margen de error. Fue 1 a 1.