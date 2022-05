Nicolás Castro es el futbolista a transferir. Ningún club de fútbol puede equilibrar los números de la tesorería si no genera ingresos por una venta, como mínimo, en cada mercado de pases. Ya pasó un mercado para la actual comisión directiva de Newell’s y se optó por no transferir al diez, ante la necesidad de realizar una buena campaña para engrosar el promedio. Pero llegó el momento de desprenderse del mediocampista y surgió el interés de clubes del exterior por incorporarlo. Por el momento se tratan de sondeos, según explicaron desde el club del Parque, aunque el hecho de que exista tal interés abre la chance de que se vaya al extranjero. Si deja o no el club, no es un condicionante para buscar refuerzos para el próximo torneo, se encargaron de aclarar.