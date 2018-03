La asamblea del próximo miércoles 28 donde al fin se intentará poner en consideración el balance 2016/17 genera todos los días acciones, dimes y diretes, donde algo comienza a asomar con fuerza: hay un sector numeroso de la oposición que no está dispuesta a aprobar lo que oportunamente ni siquiera fue respaldado por el auditor externo Guillermo Azum, que designó Newell's, quien se abstuvo de opinar.

Justamente mañana contadores de las diferentes agrupaciones asistirán a una reunión con Azum para conocer con mayor profundidad su opinión, y se espera que tras el cónclave, que se desarrollará desde las 9.15 en un estudio de calle Maipú, se conozca un documento o una declaración al respecto.

En paralelo otro sector opositor aún no definió qué postura adoptará el 28. Duda entre aprobar o abstenerse. No obstante en su afán por no ser funcional a este oficialismo maltrecho busca con mayor precisión conocer las consecuencias reglamentarias que pueden derivar en la no aceptación del balance.

Gestión Rafael Bielsa

