Newell's: Ricardo Lunari espera por los paraguayos para definir el equipo

Con una práctica por la mañana en Bella Vista, el plantel Rojinegro se preparaba para un choque trascendental en la búsqueda no sólo de seguir de racha sino que también soñando con meterse de lleno en la pelea por una plaza en la Copa Sudamericana. El conjunto de Ricardo Lunari tiene dudas en la mitad de la cancha, ya que es casi imposible los regresos tanto de Éver Banega como de Rodrigo Fernández Cedrés.

A pesar que el entrenamiento de fútbol sería este jueves, el cuerpo técnico afila el lápiz para definir quiénes serán de la partida ante el Tomba. Con respecto a los paraguayos seleccionados, Gustavo Velázquez y Saúl Salcedo no sumaron minutos en esta doble fecha de Eliminatoria sudamericanas. El primero fue suplente en los dos choques, pero no ingreso, mientras que Salcedo fue al banco ante Ecuador y no estuvo entre los citados al cotejo frente a Venezuela.