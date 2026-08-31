Newell's rescató un empate valioso ante Estudiantes, previo al clásico

El conjunto de Frank Kudelka tuvo una gran actuación de Josué Reinatti. La Lepra corrió y metió mucho para sumar el primer punto de visitante

Newell's sumó un valioso punto en el estadio de Estudiantes. Es la primera unidad en condición de visitante , en la previa del clásico del domingo en el Gigante de Arroyito.

El empate conseguido por la Lepra fue, en buena medida, responsabilidad de Josué Reinatti. El arquero volvió a tener una actuación destacada.

A Newell's le llegaron varias veces, aunque también tuvo algunas opciones claras como para convertir. Lo rescatable es que corrió y metió mucho para equilibrar un partido en el que el Pincha estuvo más cerca del triunfo.

84': Eric Meza la controló en un tiro de esquina y frente a Reinatti la cruzó la mandó lejos del arco rojinegro.

68': Castro la metió por arriba para que Carrillo le pegue de volea y la envíe alta desde el punto del penal. En la siguiente, Tobio pateó al medio, donde estaba parado Reinatti.

65': Mazzantti corrió por la derecha, con la defensa de Estudiantes a contrapierna, y sacó un derechazo que Muslera sacó con esfuerzo.

MUSLERA EVITÓ EL GOL DE NEWELL´S



El arquero de Estudiantes le tapó el gol a Mazzanti.



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58': Mazzantti metió el centro desde la derecha, Reinatti pasó de largo y le quedó a Ríos. El juvenil puso el pie izquierdo, apretado por Meza, y la tiró alta a pocos metros de la línea del arco.

RIOS SE LO ERRÓ ABAJO DEL ARCO PARA NEWELL'S

El delantero de La Lepra le pegó por arriba del travesaño, luego de un gran centro de Ortega.



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53': Carrillo pivoteó, Alexis Castro pateó desde la medialuna, rozó un rival y pasó cerca del palo derecho.

ET: Estudiantes salió a jugar el segundo tiempo con dos cambios: Eric Meza por Mancuso y Alexis Castro por Piovi.

43': Ríos se fue por izquierda, lanzó el centro pasado y Mazzantti, que llegó exigido, cabeceó de manera defectuosa y desperdició la oportunidad.

41': Carrillo fue a buscar el centro que llegó desde la derecha, se tiró en palomita y la pelota se estrelló en el travesaño.

EL TRAVESAÑO LE NEGÓ EL GOL A CARRILLO



El delantero del Pincha tuvo el primero de cabeza, pero pegó en el travesaño y sigue todo 0-0 en La Plata.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/BxDDpjZQeX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2026

37': Tobio Burgos desbordó, sacó el centro y Reinatti metió el puñetazo pero la dejó viva dentro de su área. Baltasar Rodríguez capturó el rebote y la tiró alta, con Reinatti fuera de foco.

SE LO PERDIÓ BALTASAR PARA ESTUDIANTES



Tobio Burgos desbordó, Baltasar Rodríguez capturó el rebote y no pudo convertir.



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27': Correa controló dentro del área rojinegra y tocó atrás para Neves. El volante de Estudiantes, de frente al arco, la colocó abajo y Reinatti, en gran reacción, tapó el disparo.

22': Se lo perdió Estudiantes. Joaquín Correa gambeteó a Cabrera y desde una posición inmejorable se la dio a las manos de Josué Reinatti.