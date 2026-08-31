La meta de Newell's: saldar cuentas afuera para llegar al clásico bien

Newell’s hizo lo que tenía que hacer en el Coloso y su meta es sumar como visitante, algo que aún no logró, antes de ir al Gigante de Arroyito

La imagen que ahora el equipo de Frank Kudelka tratará de repetir en su visita a La Plata. Newell’s enfrenta a un siempre bravo Estudiantes, en la semana previa al clásico en Arroyito.

Newell's hizo lo que tenía que hacer en el Coloso: ganar casi todo. Los 10 puntos cosechados en seis fechas fueron todos de local, con dos triunfos consecutivos en las últimas presentaciones. Y ahora que se vienen dos seguidos de visitante, es menester empezar a sumar afuera, adonde jugó solo dos partidos y los perdió. Mucho más porque este lunes será Estudiantes y el domingo próximo el clásico en Arroyito.

Dos partidos bravos para un equipo que mejoró, que lo tradujo en puntos además y que, para pegar un salto mayor de calidad, precisa dar la talla. Ante Estudiantes, sí, pero mucho más ante Central, una deuda pendiente de esta y las últimas generaciones de equipos rojinegros.

Por supuesto, a Kudelka y sus muchachos les toca este presente, del que se hizo cargo en el clásico anterior en el Coloso, en las peores circunstancias, dos o tres días antes. Algo por supuesto para valorizar de este cuerpo técnico, que desde ahí empezó de a poco, con vaivenes, carencias y mucha confianza, a torcer ese tobogán tan temido. Y que lo encuentra ahora en una situación desahogada en los números, pero ante todo con mejores perspectivas, porque se despegó del piso y hay un techo posible a alcanzar.

La situación y los recursos

De hecho, Newell’s está en zona de clasificación a octavos, el norte mínimo que debe trazarse para trascender las paupérrimas campañas anteriores. Y, lo dicho, pondrá a prueba esa posición en un momento de señales de crecimiento, con muchos jugadores surgidos de la cantera y otros experimentados que al fin dan la talla.

De los once probables que Newell’s pondrá esta tarde-noche en el Uno de La Plata, seis son chicos que se van asentando en el equipo, la mayoría de las cuales pasaron por el crisol de la prueba de fuego que fue pelear el descenso la temporada pasada.

Por eso ellos necesitan que la dupla de zagueros centrales puedan empezar a salir de memoria con estos nuevos nombres, Lautaro Giannetti y Lucas Carrizo, que Martín Ortega sea el correcto elegido para el lateral derecho y si no que empuje Franco Escobar. Que Walter Mazzantti sigue siendo el importante que es desde que Kudelka lo trajo con el Apertura empezado, y que Matías Cóccaro cuando entre la rompa, y no se rompa. Bueno sería además que el Colo Ramírez, que parecería el que saltaría a la cancha, vuelva a ser el que deslumbró en sus lejanos primeros partidos en Newell’s, o el que finalizó bien el torneo pasado.

Estudiantes será el escollo. Un Pincha que precisa sumar más, que la reiterada victoria en el clásico no le alcanza para pelear la clasificación a octavos y está penúltimo en la zona. Que en la anual está entrando a la Sudamericana y que por supuesto tiene la zanahoria por delante en la actual Copa Libertadores, donde en nueve días recibirá a Corinthians en instancia de cuartos de final.

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Las similitudes

Que, como Newell’s, perdió todos los partidos afuera de su casa, pero los 6 puntos que tiene los obtuvo de local en sus últimas presentaciones, ante Gimnasia y Defensa. La diferencia con los leprosos está en que perdió el primero que jugó, ante Independiente.

Saldar cuentas afuera es la meta inmediata de Newell’s en La Plata. Eso le permitirá llegar bien al clásico que, quiérase o no, es un objetivo en sí mismo en el que también habrá un saldo histórico a pagar. Pero eso puede esperar. Lo primero es lo primero.

Formaciones de Estudiantes y Newell's

Estudiantes: F. Muslera; E. Meza, S. Núñez, T. Palacios y G. Benedetti; E. Piovi y A. Castro; F. Pérez, J. Correa y J. Burgos; G. Carrillo

DT: Alexander Medina 4-2-3-1

Newell's: J. Reinatti; M. Ortega, L. Giannetti, L. Carrizo y J. Russo; L. Regiardo y J. Gómez Mattar; W. Mazzantti, F. Guch y T. Ríos; J. I Ramírez o M. Cóccaro

DT: Frank Kudelka 4-2-3-1

Hora y TV: 19 - TNT Sports

Estadio: Jorge Luis Hirsich

Arbitro: Juan Pafundi