Newell's: quiénes son los jugadores que serían citados para la próxima fecha FIFA

El club ve con buenos ojos que se cambie la fecha por los cuartos de final de la Copa Argentina ante Belgrano por las citaciones por eliminatorias sudamericanas

Hernán Cabrera

16 de agosto 2025 · 19:25hs
Fabbiani analiza cómo afrontará Newell's posibles ausencias por convocatorias a seleccionados.
Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Cocoliso González se destacó en los últimos encuentros en Newell's.

Cuando todo hacía prever que los cuartos de final de la Copa Argentina entre Newell's y Belgrano de Córdoba se jugaría el 6 de septiembre en San Luis, en medio de fecha FIFA por eliminatorias sudamericanas, la organización de la Copa Argentina comenzó a evaluar en las últimas horas un cambio en la fecha del encuentro.

Por lo que pudo averiguar Ovación, uno de los puntos por los cuales la Lepra no sólo ve con buenos ojos la modificación sino que gestionó el cambio de día para mediados del mes de septiembre, sería porque la dirigencia rojinegra recibió una notificación en las últimas horas de una triple citación a una pre lista de una de las selecciones sudamericanas.

En este caso, el arquero Juan Espínola, el zaguero Saúl Salcedo y el atacante Carlos González son los nombres que maneja Gustavo Alfaro para sumar a la Albirroja, en una doble fecha clave de eliminatorias, ya que son las últimas y el conjunto guaraní tienen muy buenas chances de clasificar directamente al Mundial.

Newell's mira su agenda

Vale precisar que los paraguayos enfrentarán primero a Ecuador, en Asunción (jueves 4 de septiembre), y finalizará ante Perú, en Lima (martes 9 de septiembre).

En caso de que la fecha no se modifique, la dirigencia leprosa piensa contactar a Justo Villar, manager de la selección paraguaya, para evitar la convocatoria, sobre todo de Espínola y Cocoliso González, piezas importantes en el esquema del Ogro Fabbiani.

Cabe recordar que, más allá de haber sido citado y que será muy probablemente titular ante Defensa y Justicia, Salcedo no es prioridad para el DT leproso y aún se negocia una posible salida.

Cocoliso González se destacó en los últimos encuentros en Newell's.

Cocoliso González se destacó en los últimos encuentros en Newell's.

Belgrano aceptaría el cambio

Por su parte, desde Belgrano de Córdoba tampoco ven mal variar el día, ya que Lucas Zelarayán, figura del Pirata, también podría ser convocado por la selección de Armenia para la doble fecha de eliminatorias europeas, donde enfrentarán a Portugal (sábado 6 de septiembre) y a Irlanda (martes 9 de septiembre), los dos en condición de local.

La nueva fecha para el choque de cuartos de final de Copa Argentina podría ser el 17 de septiembre. La sede no se modificaría y continuaría siendo el Estadio Parque La Pedrera, en Villa Mercedes, San Luis. En los próximos días, la organización de Copa Argentina confirmaría oficialmente las modificaciones.

