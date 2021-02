Newell's pudo haber ganado pero la expulsión de Giani lo dejó con diez hombres y un punto

Fue un flash de emociones en una tarde que dormitaba en el estadio Kempes. Atrás habían quedado los primeros 45 minutos atravesados por la impotencia y la monotonía. Pablo Pérez ingresó para manejar los tiempos del juego. Y mientras se acomodaba, Talleres sorprendió convirtiendo desde una jugada que nació desde un lateral y con Retegui en posición dudosa. Pero el impacto no noqueó a Newell's. Al contrario. Sacudió el amor propio. Y así resurgió. Lema volvió para ayudar y ayudó. Fue al área y le cometieron penal. Scocco se reencontró con su viejo amor. 1 a 1. Y ahí nomás Julián Fernández en otro córner se elevó para cabecear y anotar otro golazo. 2 a 1. Lo que era aburrido se transformó en intenso. Emotivo. Pero no resuelto. Porque Giani se hizo expulsar de manera irresponsable. Y los locales no perdonaron. Valoyes empató. 2 a 2. El encuentro tenía la moneda al aire. Pero sólo se trataba de resistir para sumar. Y la Lepra sumó. Que no es poco. Conclusión de un partido que arrancó soporífero y terminó vibrante.