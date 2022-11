PC: Grito Sagrado se forja a partir de un grupo de investigación de la historia de Newell’s. Quisimos ampliar el grupo porque la idea es aportar, desde afuera del club, cuestiones culturales que hacen a Newell’s. Así llegó Maia, Ber Stinco con la música, Alejando Coscarelli con el tema audiovisual. Si hay que caracterizar a este grupo es la generosidad, cada uno en lo suyo.

ME: Veíamos que había un área de vacancia adentro del club, teniendo en cuenta todo el acervo cultural de Newell’s. Lo más visible a nivel planetario son Messi y Maradona, pero hay toda una constelación de figuras, y no me refiero solo a jugadores sino a gente común que hizo mucho por Newell’s.

¿Por qué te incorporaste?

MM: Vengo de familia leprosa. Mi bisabuelo, Caracciolo González, fue uno de los primeros jugadores de Newell’s, hermano de Faustino González (autor del primero gol en un clásico). Y mi abuela se enamoró de mi abuelo, Mario Morosano, viéndolo jugar en la primera. La literatura, el fútbol y el amor van de la mano. Y la literatura y Newell’s. Lo mamé así desde muy chiquita. Mi abuelo me contaba cuentos y mi abuela me recitaba poesías. Estos dos libros son un sueño.

¿Por qué el título Grito Sagrado?

ME: A raíz de la canción de El Crotto del Parque, por el grito “Newell’s carajo” de Bielsa. Lo sagrado tiene que ver con buscar la esencia. La identidad leprosa es algo que se construye en el tiempo. Cada generación aporta lo suyo, pero siempre mirando hacia atrás, esa esencia que nos hace ser leprosos. Y en ese grito sagrado se condensa.

¿Cómo fue que se hizo la convocatoria de los escritores?

MM: Me ayudaron de CR Ediciones (editó los libros) Patricio Raffo, que también es escritor, y Marcelo Cutró. No fue fácil conseguir a Elvio Gandolfo, que no vive en Rosario. O a Rafael Bielsa, que es embajador en Chile. De hecho Rafael escribió algo que no está editado. Algunos nos dieron textos que ya están editados y muchos lo hicieron para el libro. Por nombrar a algunos, está Elvio Gandolfo, que junto a su padre fundó la revista El Lagrimal Trifurca, una de las revistas culturales y literarias más importantes que se escribió en Rosario. También Nadia Fink, editora de la Editorial Chirimbote, y Javier Núñez, premio Casa de las Américas.

Por lo visto hay una diversidad.

MM: Hay gente muy reconocida y otra que empieza su recorrido. Escritores de todas las generaciones. Es importante porque confluye esa mezcla, que es parte de Newell’s, como tener por caso a la Vieja Amelia y ese respeto que nos da la gente de cierta edad y recorrido, y también el pulso de la juventud. Hay identidades sexual distintas, escritoras mujeres que hablan de ir a la cancha y de hacerlo con sus hijas. O que se hicieron de Newell’s por la madre. Eso es algo muy propio de Newell’s. Las mujeres son importantes en la vida de club. Convoqué a escritoras y escritores que sabía que eran leprosos y de otros que me fueron aportando. Tenemos dos invitados que no son hinchas de Newell’s pero escribieron dos poemas preciosos sobre Newell’s. Es que también hay mucho reconocimiento de la historia, jugadores, hitos y mitos del club.

¿Cómo piensan que recibirá el hincha estos libros?

ME: Todo hincha se va a sentir identificado con algún texto, por la riqueza de la edición, la diversidad de edades, de género, de extracciones sociales de escritores y escritoras. Apostamos a que muchos docentes lo empiecen a movilizar adentro del aula.

PC: Esto es una síntesis de la historia de Newell’s. Newell’s es popular de su nacimiento. Tiene que ver con la transversalidad en todos sus sentidos. Y los libros atraviesan todo, género, política, religión.

¿Con qué texto en particular cada uno sintió identificado?

PC: El texto de Maia me llegó mucho. Por su historia, la de sus abuelos. Esa es la esencia de Newell’s. Hoy te pintan a la mujer como vanguardia porque van a la cancha, y en Newells ya pasaba hace cien años. Lo que contaba Maia de sus abuelos me hace sentir identificado por una historia similar. Mi viejo llevaba a la cancha a mi vieja, que se hizo fanática de Newell’s, antes de casarse. Y fue hace 60 años.

ME: A mí me gustó mucho el de Rafael Bielsa. Sintetiza la historia de un país y la vincula con el fútbol de una manera que no es muy usual. Hace un enfoque muy social y muy humano a la vez. Relata un suceso que se da en la cancha de Newell’s en el contexto de la represión ilegal.

MM: Me quedó con dos, pero porque son espejados. La narrativa de Morena Pardo y la poesía de Flor Cualquiera. Son textos de dos mujeres enamoradas que van a la cancha. Me implica personalmente por mi identidad sexual, pero ante todo me da orgullo que se escribe sobre eso. Es que así lo viví a Newell’s, no como un deporte de machos, sino siempre abierto. Con los textos de Mauro y Pablo lloré, me pasó con muchos, son de una sensibilidad muy fuerte. El texto lo que hace muchas veces es conmover. Y conmover es movilizar, llevar al movimiento. No te deja indiferente.

Los autores

La presentación

Los libros Grito Sagrado se presentan este domingo, a las 19, en la Casa del Tango (Arturo Illia 1750), con cupo limitado, por lo que se recomienda seguir la actividad vía streaming a través del canal de YouTube de Identidad Leprosa.

Los libros, a través de una iniciativa de la concejala Silvana Teisa fueron declarados de interés municipal por el Concejo. Y tienen la adhesión del Ministerio de Cultura de la Provincia.

La presentación consistirá en lectura de textos, exhibición de videos, cuyo responsable es Alejandro Coscarelli, stand up y música en vivo, entre otros con Ber Stinco.

Las contratapas de los libros son de Flor Balestra, Mei Bielsa y Florencia Alcaraz.