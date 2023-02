Newell's no llegaba y sacó provecho de una pelota parada para superar a Vélez

Lo que no resolvía de jugada en movimiento, lo concretó de pelota detenida. Newell’s no encontraba la forma para aproximarse al arco de Leonardo Burián. Y encima que tenía dificultades para progresar y tener la chance de convertir, no le sancionaron un penal muy claro que el arquero visitante le cometió a Djorkaeff Reasco. El recurso del tiro libre terminó siendo entonces la fórmula de la victoria. Y el que la facturó fue el jugador de la noche: Juan Sforza.