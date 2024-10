Newell's: de Martino, pasando por Calderara hasta Vangioni, en un abrir y cerrar de ojos

Durante la semana estuvo la duda sobre si Ricardo Lunari metería mucha mano en la defensa, que no le gustó para nada en la derrota ante Godoy Cruz. Por eso la especulación fue que el técnico cambiaría a los dos laterales: Armando Méndez y Martino.

Newell's no pudo quebrar a Sarmiento y apenas igualó en el Coloso

Finalmente, cuando se confirmó la alineación una hora antes del encuentro, efectivamente el uruguayo había salido de los once y el que entró fue Augusto Schott. Pero en el lateral izquierdo no varió nada. Claro, no se imaginaría todo lo que sucedería después.