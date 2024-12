Newell's luchó hasta donde pudo y dijo adiós en el Coloso con una derrota ante Boca

A Newell’s no le alcanzó. A Mariano Soso no le alcanzó. El planteo del entrenador duró hasta donde pudo. El equipo fue competitivo durante la primera etapa, sin mayores sufrimientos, aunque le faltó una mayor y mejor elaboración. Hasta que un retroceso pronunciado, consecuencia de la falta de respuestas físicas, lo condicionó de tal manera que no fue capaz de resistir y perdió por 1 a 0, ante un Boca que dio grandes señales de jerarquía.