Newell's: los primeros "focos" que debe atacar Larriera como DT leproso

Levantarle el ánimo a un grupo muy golpeado: en el inicio de 2023 con Gabriel Heinze al mando del equipo la ilusión en el mundo Newell’s era muy grande, lo mismo que en el seno del plantel, pero luego a medida que fueron pasando los meses el proceso se fue deshilachando y los niveles individuales fueron bajando considerablemente. Hay jugadores que terminaron la temporada sin confianza y muy por debajo de lo que pueden rendir, entre ellos varios juveniles que prometen mucho. Por ello será clave que Larriera los “rescate”, vuelva a potenciarlos y los conviertan en piezas clave del nuevo Newell’s.

Utilizar la pretemporada para imponer rápido la idea de juego: debido al calendario apretado por la disputa a mitad de año de la Copa América en Estados Unidos, la competencia comenzará a fines de enero. Es decir que el DT tendrá poco más de un mes de preparación, ya que la pretemporada comenzará el 18 de diciembre. Larriera pregona un fútbol ofensivo, de tenencia sostenida y de duelos individuales para imponerse al rival en especial por los extremos. Pero tal vez la mayor diferencia con Heinze es que no pretende un esquema tan mecanizado y rígido, y le otorgará al jugador mayores libertades de movimientos y poder de resolución de acuerdo a lo que interprete en el momento el futbolista. Además puede tener retoques tácticos según las cualidades de sus jugadores.

Definir las situaciones de Pablo Pérez y Leonel Vangioni: los máximos referentes del plantel rojinegro son PP8 y el Piri. Lo que no se puede negar es que en el ciclo de Heinze estuvieron muy relegados en la consideración del Gringo y nunca fueron integrantes con continuidad del equipo titular, ni se convirtieron en primeros relevos. Tampoco estuvieron siempre disponibles por cuestiones físicas. Pero en un plantel plagado de jóvenes, ambos tienen un plus desde el liderazgo y sentido de pertenencia por lo que será Larriera junto a la dirigencia los que definan si seguirán integrando el plantel 2024. Es uno de los temas a resolver en el corto plazo. Claro que también será muy importante lo que decidan los futbolistas sobre el futuro de sus carreras.

Acertar sin margen de error en la contratación de un nueve goleador: uno de los principales déficit de Newell’s en el año que se termina fue la ausencia de un centrodelantero clásico, más allá del esfuerzo que realizó para jugar en esa posición el paraguayo Jorge Recalde (8 tantos en 46 presencias y en los últimos diez no convirtió), que muchas veces pareció incómodo encerrado por los marcadores centrales rivales y se retrasó permanentemente para entrar en juego. También llegó el uruguayo Guillermo May (2 goles), pero no llegó a marcar presencia. Y no lograron seducir al Gringo los juveniles Genaro Rossi y Jeremías Pérez Tica que no anotaron en 2023. Por ello Newell’s necesita un nueve que tenga el arco abierto.

Estar cerca de Coria y tomarlo como un “traductor” del mundo Newell’s: Larriera deberá aprovechar el conocimiento y el consejo de Adrián Coria sobre los juveniles que están a un paso de la primera división. El exayudante del Tata Martino cumple la función de nexo entre la primera división con la reserva, la local y la cuarta y quinta categoría. Y el DT charrúa podrá apoyarse en Coria para tener un panorama detallado de los juveniles y acortar tiempo de conocimiento, que es justo lo que no le sobra.

Llegar afilado al inicio: desde el 18 de diciembre hasta el primer fin de semana de enero, el DT Larriera tendrá que darle una fisonomía futbolística y competitiva al equipo. Enseguida deberá plantear los lineamientos generales y encontrar el esquema táctico y la columna vertebral para llegar al estreno con las pautas claras. También será clave ganar rodaje en los amistosos para que el debut oficial en la Copa de la Liga, ante Central Córdoba de Santiago del Estero, lo encuentre al equipo afilado y en crecimiento.