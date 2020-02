Newell’s estaba inmerso en la oscuridad. No era su mejor noche en el Coloso del Parque de la Independencia. Nada de agresividad ni de posesión, los postulados que son bandera en este ciclo de Frank Kudelka. Si no sufría grandes apremios se debía a que San Lorenzo también convivía con sus limitaciones. Hasta que Aníbal Moreno catapultó a la lepra a la victoria. Con un misil de larga distancia rompió el arco del ciclón.

Ninguna novedad semejante disparo para los que conocen las aptitudes del juvenil en su paso por las inferiores. Pero para la mayoría de los hinchas rojinegros fue una grata sorpresa, que les deparó una satisfacción enorme, tan grande como la importancia de la victoria para engrosar el promedio del equipo.

La primera presentación de Newell’s en este año en el Coloso deparaba la obligación de siempre: el triunfo. Tan fácil de decirlo como complejo de conseguirlo. Más aún si se le cierran los caminos del gol, tal cual sucedió anoche.

Es que no alcanza sólo con proponérselo. Y frente a San Lorenzo le costó tener un juego fluido. Fue un conjunto previsible y sin sorpresa. Ni siquiera usufructuó la pelota parada, una de sus virtudes.

Newell’s convive con un promedio que no le da respiro y juega con la obligación de congraciarse con la victoria. Anoche intentó jugar para eso y no le salió. Casi que no provocó ninguna acción de riesgo. Lo rescató Moreno. El juvenil de 20 años capturó una pelota desde 30 metros y no dudó. Lo había intentado en otras ocasiones, pero fue en la última en la que acertó, colocándola arriba del arco de Torrico.

“Me gusta patear. En el fútbol actual hay muchos remates de lejos y trato de patear desde afuera del área”, le dijo el catamarqueño a Ovación en agosto pasado, mientras esperaba con paciencia una chance en la primera.

Moreno fue decisivo, vital para que Newell’s sume de a tres puntos en una fecha donde los que están abajo en el promedio consiguieron poco o nada. Por lo pronto alcanzó la línea de Central, aunque esto sigue y no hay margen para relajarse.

El partido ante San Lorenzo fue cerrado, sin que ninguno llegue a prevalecer desde el juego sobre el otro en forma notoria. Y tenía que ser el único que tuvo claridad durante todo el partido para quebrar la paridad. Una vez que se largó el segundo tiempo con atraso por un corte de luz en el estadio, Moreno iluminó a Newell’s con un zurdazo goleador.

El catamarqueño había sido uno de los puntos más altos del equipo en la victoria contra Independiente en Avellaneda. Y esta vez la rompió. Prolijo, audaz y gambeteador, rescató a la lepra para que se aleje un poco más de la zona del descenso.

“Soñé con esto muchas veces”

El gol de Aníbal Moreno fue el primero del juvenil volante en primera. “Todavía no lo puedo creer. Fue un momento único que lo soñé muchas veces. Estuve siete años viviendo acá, a un paso de la cancha, soñando con este primer gol en primera... lo voy a recordar siempre. Creo que hicimos un partido inteligente y lo pudimos sacar adelante”, confesó el catamarqueño.