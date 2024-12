Newell's: las 10 fotos de un 2024 para el olvido y que solo tuvo algo de luz al final del camino

Newell's tuvo principio y final, pero en el medio no cumplió ninguno de los objetivos, quedó afuera de todo y hasta perdió los dos clásicos

El final de 2024 para Newell’s dejó algunas señales para ser optimistas para 2025, aunque la mayoría de las fotos fueron en blanco y negro. Algo es algo, luego de una temporada en la que no se cumplió nada de lo previsto. Tan malo fue lo realizado que tuvo nada menos que 6 entrenadores, 3 titulares y 3 interinos.

Esto fue un récord entre todos los clubes que compitieron en la Copa de la Liga, Copa Argentina y Liga Profesional. Además, no clasificó a ninguna instancia decisiva, no clasificó a una copa internacional y hasta perdió los dos clásicos.