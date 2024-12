Newell's juega con el estímulo de vencer a Boca y que crezca la esperanza

Siempre es una satisfacción mayor superar a un club de semejante trascendencia. No es poco para la Lepra si lo consigue en el partido de este domingo, a las 21. Sería una alegría, de esas que no abundaron en el Parque.

Mariano Soso recién lleva dos semanas

Con estos mismos futbolistas con los que pudieron hacer muy poco durante la temporada los destituidos Mauricio Larriera y el Gallego Méndez, el nuevo entrenador trabaja desde hace apenas dos semanas para 2025.

Para Soso, será su primer partido en el banco del Coloso. Y así como lo hizo en la igualdad sin goles contra Atlético Tucumán en la fecha anterior, que fue la de su debut en la Lepra, pondrá en práctica, frente al conjunto xeneize, cuestiones relacionadas a su proyecto futbolístico.

Soso implementó en el inicio de su ciclo el sistema táctico 3-4-3 que mantendrá en esta despedida del año frente al público rojinegro. El esquema responde a varios de los objetivos que se propone. Entre otros, alcanzar una mayor firmeza defensiva, con la utilización de un trío de zagueros y los laterales volante.

Los nombres del fondo rojinegro

Gustavo Velázquez, Tomás Jacob y Saúl Salcedo volverán a conformar la última línea. Ante los tucumanos, el entrenador planteó que con los tres se buscó lograr una superioridad numérica sobre los dos puntas rivales, Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia.

En la cancha, salvo el paraguayo Velázquez, los otros fueron irregulares. La nueva exigencia del fondo leproso será frente a Edinson Cavani y Milton Giménez, responsable del triunfo de Boca contra Gimnasia por 1 a 0 en el último partido.

Josué arquero de Newell's.jpg Josué Reinatti mantuvo la valla invicta en su debut en Newell's, que representó también el primero de Mariano Soso en el banco rojinegro. Leo Vincenti / La Capital

Para que no les llegue la pelota a los atacantes xeneizes, Leonel Vangioni tendrá que tapar a Kevin Zenón y Armando Méndez a Exequiel Zeballos, a la vez que Matko Miljevic y Mateo Silvetti no podrán darles respiro para que se proyecten a Luis Advíncula y Frank Fabra.

El esfuerzo de Mata Pérez

Entre todos ellos, Mata Pérez tendrá que desdoblarse en un mediocampo con poca tendencia para el quite. Ever Banega, que nuevamente formará parte del doble cinco, no está precisamente para eso. En ese sector del campo de juego, Newell’s tuvo un déficit en la contención contra los conducidos por el Colo Sava. Habrá que ver cuál es la respuesta colectiva ante Boca.

Estas son la serie de tareas defensivas a desplegar por Newell’s cuando no tenga la pelota. Ya le pasó en el estreno de Soso. Fue lo que debió priorizar frente al Decano tucumano, si bien el entrenador desea ser protagonista a través de la posesión. Pero el inicio de su labor es tan reciente que por ahora no propuso un viraje brusco en el juego.

No hay indicios de que vaya a modificarse demasiado la puesta en escena y que intente ejercer un dominio pleno frente al equipo de Fernando Gago, que por ahora clasifica a la Libertadores y está cerca de conseguirlo.

En el análisis previo, la chance de Newell’s de un triunfo está supeditada a que aparezcan algunas de estas variables; los ataques por afuera de Méndez y Vangioni, el uno por uno de Silvetti, el toque de Banega, el esquive de Miljevic, un cabezazo de alguno de los zagueros en la pelota parada o el oportunismo, que hace un largo rato que no aparece de Juan Ignacio Ramírez, reemplazante de Giovani Chiaverano.

La combinación de estos factores aumentará la posibilidad de la conquista de una victoria, que le costó al plantel durante un 2024 que el hincha olvidará muy rápido una vez que la Lepra finalice el torneo en Córdoba ante Talleres.

Reinatti, en casa

En el arco, Josué Reinatti tendrá su presentación frente al público rojinegro. Debutó en primera en Tucumán y se lo notó seguro y con carácter, aunque casi ningún ataque rival fue directo al arco.

Tiene 21 años y, ante la lesión de Lucas Hoyos, el entrenador optó por el juvenil en vez de Ramiro Macagno, que no continuaría en el club.