Newell's pagó carísimo una actuación muy pobre. No le salió nada. Lo peor pasó por la defensa. Falló en los cierres y le entregó todas las facilidades a Gimnasia para que se lleve un triunfo holgado que nadie hubiese imaginado. La lepra tenía la chance de subirse a la punta, aunque sea de manera momentánea, y mejorar su promedio. Por el contrario, se fue con una dura caída ante un conjunto que con muchas dificultades intenta zafar del descenso.

El juego de Newell`s fue por demás de previsible. No encontró variantes con Moreno y Denis Rodríguez. Facilitó la tarea de Gimnasia, que estuvo abroquelado atrás cuando no la tuvo para no dejar el mínimo resquicio. El juego de la lepra se diluyó en campo contrario y los movimientos de Albertengo sobre la derecha fueron una de las escasas respuestas para aproximarse, eso sí, inquietando muy poco a Arias.

Ante la falta de ideas para pisar con pelota dominada el área tripera, el local se repitió en centros que no incomodaron a una defensa rival, que tampoco se mostró que sea una garantía. Pero la de Newell's lo fue muchísimo menos. En las pocas réplicas bien hilvanadas de Gimnasia, el fondo rojinegro tuvo enormes dudas. Una primera muestra fue el mal cálculo de Gabrielli en un envío largo, con Matías García que se le fue y casi convierte.

Lo más preocupante es que la zaga central no entregó nada de seguridad. En uno de esos tantos desaciertos, se le fue larga a Lema, Contín la capturó y remató desde lejos, Gentiletti puso el pié, se la desvió a Aguerre y la visita se puso arriba en el marcador.

Ante la falta de juego, el cambio fue cantado para el inicio del segundo tiempo. Formica entró por Denis Rodríguez. Pero lo que nadie suponía es que en apenas 11' Gimnasia lo liquidó. Casi sin proponérselo, el lobo sacó provecho de los horrores defensivos.

Bíttolo la perdió en la salida y hubo una mala cobertura del fondo leproso para evitar que Caire amplíe el resultado. A continuación Lema marcó mal a Contín y Tijanovich cabeceó para el tercero. Y Albertengo la pifió en un tiro de esquina de García para un nuevo gol.

La banda derecha de Newell's dio tremendas ventajas. Matías García se movió a gusto por ese sector, sin que Aníbal Moreno lo incomode. Julián Fernández se repartió de un lado a otro, tratando de contener lo que otros no hacían. No alcanzó.

Si Newell`s no sufrió una goleada mayor fue por pura casualidad. Gabrielli sacó una en la línea y en otras Gimnasia no estuvo fino. La segunda mitad de la etapa complementaria sobró. Newell`s avanzó por obligación, ni más ni menos que eso. Gimnasia ya estaba hecho y se mantuvo ordenado.

La actuación de Newell`s fue decepcionante. No realizó nada de lo bueno que había hecho en anteriores presentaciones de la Superliga. Fue un golpe duro a asimilar cuanto antes, recuperando la memoria y, principalmente, la solidez defensiva que ayer perdió.