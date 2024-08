Newell's: "Entiendo el enojo del hincha pero trabajaremos para remontar", dijo el DT Méndez

El DT de Newell's, Sebastián Méndez , ofreció este mediodía de miércoles una rueda de prensa en el predio Jorge Griffa de Bella Vista y allí aseguró que al clásico lo perdieron " por detalles y hay que levantarse ", contó que " Ever Banega estaba con molestias y ahora no jugará ante Racing ", consideró que " no era un partido para los jóvenes " y que confió: " Doblaremos el esfuerzo para remontar esta situación compleja porque tenemos la fortaleza para afrontar este momento".

Mendez destacó: " El clásico fue un partido parejo y lamentablemente se nos escapó, lo perdimos por detalles y hay que levantarse. Estábamos en partido siempre y nos nos habían llegado , nosotros sí tuvimos algunas chances, no muchas, pero podríamos habernos puesto en ventaja. En lo físico estábamos bien por eso mantuve al equipo hasta el final. Hubo pocas situaciones de gol en general. No veía que tenía que hacer cambios porque veníamos llevando bien el partido".

" Tenemos que ser lo más profesionales posible, entiendo las manifestaciones y el enojo , no las agresiones", sostuvo. Analizó: "La gente dejará de estar disconforme cuando demostremos adentro de la cancha que somos un equipo maduro . Se puede jugar bien o mal, en el clásico con lo que dio el equipo no hay reproches, estuvimos en partido y la expulsión nos trastocó los planes", reconoció.

Méndez y su permanencia en Newell's

Sobre su permanencia como DT en Newell's confió que "la continuidad la va a decidir el club, así nos pasa a los entrenadores, como cuerpo técnico pasamos por estos momentos. Incluso más apremiantes, pero acá sentimos que podemos cambiar esta historia. No me pongo una fecha límite porque eso no es correcto".

Incluso el fin de semana hubo reuniones de comisión directiva donde le ratificaron la continuidad al DT y, además, el propio entrenador manifestó su deseo de seguir adelante y tratar de encauzar el rumbo futbolístico. "Nos reunimos con la dirigencia y siempre supimos la importancia del partido y ahora hay que levantarse", sostuvo.

Galle2.jpg El Gallego Méndez en la rueda de prensa en el predio de Newell's en Bella Vista. Virginia Benedetto / La Capital

Méndez reconoció que a Newell's le cuesta jugar de local

"Nos cuesta mucho jugar de local, es la realidad, hay que aprender a jugar con la presión. Hay que convencer a la gente y que esté conforme con el equipo. Las cosas no están bien y hay que sobreponerse. Esto es fútbol. Hay que jugar con los jugadores que entendamos que están para esta situación. Hay que ser pragmáticos y trabajar para el club, no para nosotros los entrenadores. No se trata de jugar lindo, hay que ser simples y efectivos para poder levantarnos. Se sale hablando poco y trabajando mucho", aseveró.

Y agregó: "El partido con Central era para disputarlo con gente más grande, ese es nuestro punto de vista. El momento del club es este y hay que entenderlo. Asumimos la responsabilidad y ahora los problemas son nuestros. El clásico no era un partido para juveniles".

Mientras que sobre Ever Banega explicó que "llegó con lo justo al clásico igual que Rodrigo Fernández Cedrés, pero hay que escuchar a los jugadores y más al capitán y con el resultado puesto es otra cosas. Creo que Ever debía estar en cancha. Venía con una molestia e hizo todo para llegar al partido y jugó de manera correcta. Pero ahora tiene una lesión muscular y no estará para el viernes ante Racing".

El conductor leproso no había realizado declaraciones tras lo que fue la dura derrota del último sábado en el clásico ante Central en el Gigante de Arroyito. Y detalló que después del partido no habló porque "pasó algo después que no me gusto, una falta de respeto, siempre suelo hablar y por ello pido disculpas, es mi obligación declarar". Igual prefirió no relatar el motivo que lo molestó.

A Newell's se le viene Racing

Este viernes, a las 21, Newell's recibirá a Racing en el Coloso, por la fecha once de la Liga Profesional, y el miércoles siguiente será el turno de jugar ante Central Córdoba de Santiago del Estero por los octavos de final de la Copa Argentina. Estos dos juegos se intuyen decisivos para el futuro del Gallego Méndez en el Parque.

Lo que está claro es el ambiente en el Newell's está convulsionado y con las aguas muy agitadas por lo que conseguir triunfos de manera urgente podría ayudar a descomprimir la situación de malestar generalizado que invade a los hinchas rojinegros. Y el Gallego Méndez lo sabe mejor que nadie.