Newell's: el hijo de Éver Banega denunció amenazas en la previa al clásico con Central

De no creer. Éver Banega tiene una molestia muscular y es duda para el clásico.

Fue el propio Santiago quien dio a conocer el momento que le toca transitar tras conocerse la noticia de que el capitán leproso padece una sobrecarga muscular. Y, sin dudas, los mensajes que recibió no son para nada gratos y es por eso que utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer las intimidaciones recibidas.

"No suelo hacer este tipo de cosas, pero la verdad que es bastante molesto que cuando sale algo de Éver me ataquen por privado. Como cualquier otro jugador, sea de cualquier equipo, cuando llega la fecha del clásico se prepara más que para cualquier otro partido del año y deja el alma en la cancha", señaló Santiago en una historia que subió a su cuenta.

"Pero como en el caso de Éver, hay cosas que pueden pasar. Pongo las manos en el fuego que ni él ni cualquiera del equipo finja una molestia por miedo como dicen. Ya en el clásico anterior salieron a decir que se hizo echar (ante Estudiantes), que arregló para que lo expulsen o que pegó a propósito. Y ahora que salga algo que aún no está confirmado ya empiezan a escribir por privado amenazando e insultando por una molestia que tiene y que supuestamente no llegaría al clásico", agregó.

Y concluyó: "Dejen de romper los huevos que con amenazas y mensajitos puteando no van a llegar a ningún lado. Él si ve que está para jugar no tengo dudas de que le va a decir al entrenador para estar el próximo sábado. Y que eso lo decida el DT y no él".

Cabe resaltar que el volante tiene una sobrecarga muscular, según informó este jueves la Lepra, y por este motivo no fue convocado entre los concentrados para el partido de este viernes, a las 20, frente a Estudiantes en el Coloso (irá por la TV Pública).

Se lo perdió por expulsión

En febrero pasado, en un encuentro disputado ante Estudiantes en La Plata, el volante leproso vio la roja del árbitro Leandro Rey Hilfer y se perdió el choque con Central. En aquella ocasión el jugador fue fuerte en una jugada y vio la amarilla, pero ante el llamado del VAR el juez determinó su expulsión.

Newell's, dirigido en ese momento por Mauricio Larriera, perdió una pieza fundamental para el choque con los canallas y el partido terminó con victoria auriazul por 1 a 0, con gol de Ignacio Malcorra. Esa caída generó un máximo dolor leproso y, tal como dijo el hijo de Éver, le cayeron críticas al volante por no haber estado en ese juego.

Por lo pronto, Banega no jugará ante el Pincha por la molestia y con el fin de ser preservado, ya que la idea del cuerpo médico y técnico, como la del mismo jugador, es buscar la recuperación para llegar al encuentro más esperado del torneo. Ahora todo depende de la evolución que tenga y si puede estar en condiciones de jugar el próximo sábado 10, en el Gigante.