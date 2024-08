Newell's, desde el coraje y la determinación, le dio batalla a un rival superior

Newell’s no se achicó ante la adversidad y se plantó en el Monumental, rescatando un punto que trae algo de alivio.

Quién diría que Newell’s, en medio de semejante tormenta, regresaría del Monumental con la satisfacción del deber cumplido. Que no fue ni más ni menos que sostener a su entrenador, Sebastián Méndez, cuestionado por todos y de quien se esperaba que diera un paso al costado ante el resultado adverso que se presagiaba. Pero el marcador fue otro, un 0 a 0 logrado desde la entrega para sacar la cabeza a flote y que el DT no interrumpa su ciclo.

Newell’s sostuvo la primera etapa. No fue poca cosa para un equipo desequilibrado, inmerso en una crisis futbolística e institucional que puso en enorme riesgo el futuro de Gallego Méndez como entrenador. Salió a poner la cara por su conductor en el mismo Monumental y contra el River del Muñeco Gallardo plagado de futbolistas rutilantes. Y cumplió un papel decoroso en esos primeros 45 minutos.

Desde el orgullo y el amor propio, con carácter, el que le faltó en otras ocasiones, salió a disputar el partido en todos los sectores de la cancha. La enjundia de Rodrigo Fernández Cedrés para desdoblarse en la contención se contagió en el resto. El esfuerzo valió la pena. No le dio libertad a River para que toque de primera y se asocie. Los del Muñeco Gallardo colaboraron, en parte. No anduvo fino en las entregas.

La primera misión se cumplió. Evitó el esperado dominio abrumador del equipo de la banda, presionando alto y cortando la zona de gestación del millonario. Una de las pocas que no pudo frenar la Lepra culminó con un remate de Colidio ingresando por el medio que contuvo Hoyos.

Con la pelota, Newell’s avanzó, no atacó. Insinuó, sin aproximarse para poner en riesgo a Armani. Nunca fue profundo por afuera y Miljevic entró seguido en juego pero se equivocó en la resolución. La única que estuvo cerca de culminar en gol fue un tiro libre del volante creativo que se fue cerca del palo.

El primer tiempo se fue sin ofrecer nada. Para Newell’s, mucho mejor. A partir del temperamento con el que se plantó, le restó margen de maniobra a los futbolistas más dotados que posee River y entonces el desarrollo careció de atractivos.

Para la segunda etapa, el Gallego Méndez reemplazó a Juani Méndez por Tomás Pérez. Gallardo buscó mayor desequilibrio y sacó a Mastantuono para que ingrese el Diablo Echeverri. Esta diferencia, de calidad hasta en los jugadores del banco, es la que brinda a un conjunto mayores oportunidades de una reacción. Que fue lo que sucedió. A partir de la gambeta de Echeverri, el millonario creció.

Newell’s perdió la marcas, no quitó ni en el medio ni atrás, y el local lo fue metiendo contra su arco y le llegó por todos lados. La Lepra cada vez la tuvo menos y solo le quedó resistir, como sea y con lo que tuviera. Se acabó la idea de asfixiar adelante y se refugió cerca de Hoyos.

En un cuerpo a cuerpo, Borja se le fue a Velázquez y Hoyos interceptó el mano a mano. Previamente, el uno contuvo un tiro débil de Echeverri desde una buena posición.

La intención de la Lepra fue que pasaran los minutos y el juego no tuviera continuidad, para no sufrir el mejor juego del Millonario. Lentificó todo lo que pudo y River no le encontró la vuelta, dejando en claro que Gallardo deberá seguir trabajando para que su equipo sea el que supo tener y ganó todo.

El Gallego Méndez fue moviendo el banco, sin que nada se altere. Incluso volvió a quedarse sin nueve, sacando al Colo Ramírez para que juegue Silvetti, que de centrodelantero no tiene nada.

Hubo que apelar al esfuerzo, a no desordenarse, a que River no se aproxime. Y así se llegó a un empate que ni hasta los más optimistas rojinegros esperaban. Newell’s respiró. Y mucho más el Gallego Méndez.

Cambios: ET C. Echeverri x F. Mastantuono; 64' M. Lanzini x S. Simon; 82' R. Aliendro x M. Kranevitter; 82' I. Fernandez x F. Colidio; 92' R. Villagra x R. Aliendro (Lesion).

Amonestados: 32' G. Pezzella y 74' M. Borja.

Cambios: ET T. Perez x J. Mendez (Lesion); 64' F. Gonzalez x L. Besozzi; 80' M. Silvetti x J. Ramirez; 89' E. Fernandez x M. Miljevic y 89' T. Jacob A. Mendez.

Amonestados: 21' A. Mendez; 36' M. Miljevic; 39' F. Cardozo; 52' R. Fernandez y 62' J. Ramirez.

Goles: No hubo

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Estadio: Monumental