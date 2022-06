Newell's, en el centro del plato fuerte de la quinta fecha Newell's defiende su lugar de privilegio ante el duro Estudiantes en La Plata. Duelo de campanillas en la Liga Profesional con mucho en juego Por Gustavo Conti 25 de junio 2022 · 04:40hs

Sebastián Suárez Meccia Una imagen repetida. Los jugadores leprosos abrazados. El equipo de Sanguinetti viene dulce en el Liga Profesional.

Es uno de esos partidos “de aquellos”. Esos que pueden marcar un punto de inflexión. Porque no todos los días, por más que vayan apenas 4 fechas, se empieza la siguiente como líder absoluto y hay que refrendarlo ante un rival como Estudiantes que ya dio muestras de que es en serio, y tiene con qué complicar. Mucho más si hay que visitarlo. Por eso, para Newell’s no es un partido más el que protagonizará esta tarde en el Uno de La Plata, al que visita por primera vez remozado. No hay dudas, es el plato fuerte de la fecha y eso es mucho decir. Lo que ocurra en los noventa minutos redundará en un crecimiento, para robustecer lo mostrado o detectar lo que falta. Hay expectativa en el mundo rojinegro. No es poco, en tantos años de vacas flacas.

Primera lectura de las fortalezas leprosas. El equipo sabe a qué juega. Puede no gustar, puede no impresionar, no todo es color de rosas por supuesto, pero fue perfilando un estilo que le dio buenos dividendos.

Newell’s deja venir, no presiona arriba para recuperar, sino que se agazapa y agrupa unos metros atrás para recuperarla. A partir de ahí intenta una transición rápida para llegar al área rival. No la entretiene, cuando hay que sacarla del fondo sin pruritos se la saca y las pausas no son una constante. Es un equipo corto, tanto cuando defiende como cuando ataca. No es bueno hacer reduccionismo, pero si sirve elegir un concepto, sin dudas que “lucha” prevalece por sobre “juego”. No por nada Nicolás Castro, con futuro en el fútbol alemán, fue perdiendo incidencia en el equipo principal. En esos lineamientos, Javier Sanguinetti no se encasilla en esquemas tácticos. Es capaz de cambiar aún ganando, como lo hizo ante Argentinos Juniors pese a que venía de festejar en Córdoba. Y que ahora mantendrá en La Plata. Ahora seguramente habrán influido más los nombres propios que los ajenos para esa determinación. Es que Cristian Lema retorna tras la excesiva sanción de dos fechas y el DT leproso optó por mantener en el equipo a Gustavo Velázquez, el que lo reemplazó con muy buenas prestaciones. Claro que para esta cita Sanguinetti tendrá una baja importante en Armando Méndez, pero no cambia el esquema. Opta por Tomás Jacob y mantendrá el 5-2-3 productivo ante el Bicho. Newell’s jugará su tercer partido de visitante en esta Liga Profesional con la vara muy alta. No cedió ningún punto por las victorias de 2-1 en Banfield y de 1-0 ante Talleres. Claro que afrontará en La Plata acaso el partido más difícil por las bondades de Estudiantes, un equipo fiel al estilo histórico pincharrata y que, como suele suceder con Ricardo Zielinski, encontró rápido una línea combativa, de fortaleza aérea adelante, buen cerrojo defensivo y manejo de pelota para alimentar a Mauro Boselli y Leandro Díaz. Además, Estudiantes está entusiasmado porque el jueves visita al Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y pese a eso no reservó titulares. Viene de caer ante Independiente, está a 3 puntos de Newell’s y sabe que tiene una oportunidad de oro para achicar toda la distancia. Un duelo de campanillas, como se dice a la antigua usanza. El plato fuerte de la 5ª fecha está en 57 y 1. Y tiene a Newell’s de principal protagonista. No es cuestión de todos los días y los rojinegros no sólo deben disfrutarlo sino sacar el máximo provecho. ggg.jpg