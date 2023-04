OvaNewell’s vuelve a jugar una copa internacional. Una motivación especial, distinta, para el club del Parque, para el plantel, los directivos y los hinchas. Significa un orgullo y el desafío de dar un salto de calidad para que el logro de clasificar a la Copa Sudamericana no se termine pronto. El sorteo le puso por delante a Audax Italiano en Rancagua por la 1ª fecha del grupo E. A las 19 de este martes (DirecTV), se medirá con un rival cuyo “objetivo es el torneo local”, según palabras de su DT Marcelo Fernández. No aparenta que vaya a ser el adversario más complicado de los tres que deberá enfrentar y la sensación es que, en buena medida, dependerá de la lepra de cómo le vaya en el debut.

“Imagino que Newell’s vendrá a imponer condiciones y a manejar el balón”, planteó Fernández, entrenador de Audax desde noviembre pasado. Una mirada acertada considerando que el sello distintivo de la lepra es la posesión. No hubo ningún partido que no haya controlado mayor tiempo la pelota que sus rivales. Incluso en la caída ante el pincha. El tema es para qué dominarla tanto si no se saca provecho de la tenencia.