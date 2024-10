Newell's: Banega no llega en condiciones a la estación Sarmiento

El capitán rojinegro, Ever Banega, sufre un cuadro de bronquitis que lo marginará del duelo de este sábado, a las 17.15, ante Sarmiento en el Parque

Las lesiones y los inconvenientes le siguen jugando en contra a Newell’s en los escenarios previos de cada compromiso de la Liga . En esta ocasión, de cara al cotejo de este sábado, a las 17.15, ante Sarmiento en el Coloso del Parque, por la 19ª fecha del certamen, trascendió que el cuerpo técnico rojinegro no podrá contar con Ever Banega, el capitán, la figura, el eje creador, y el jugador más desequilibrante que tiene el plantel, quien se encuentra afectado por un cuadro de bronquitis, que retrasó todo su proceso de puesta a punto física.

El 10 leproso venía recuperándose de una lesión muscular y la irrupción de este nuevo obstáculo obligó a redeterminar los plazos internos en el universo rojinegro. De acuerdo a lo que averiguó Ovación, Banega no estará en condiciones de ser tenido en cuenta frente al Verde de Junín.

Newell's: el doble nueve, un sistema que no dio los resultados esperados

Si el Diablo no vuelve a meter la cola, el volante rojinegro estaría disponible para el viaje a Santa Fe.

Este es el marco de situación en Newell’s. Este problema respiratorio de Banega le sumó dificultades a un panorama que busca despejar los nubarrones tras el mal paso ante Godoy Cruz en Mendoza.

Este cuadro de bronquitis lo deja afuera del choque contra Sarmiento, en el Coloso Marcelo Bielsa. En cambio, una situación totalmente diferente atraviesa Rodrigo Fernández Cedrés, quien estaría a disposición del entrenador Ricardo Lunari, para el duelo del sábado.

Los problemas que afectan a Ever, con algo de fiebre que conspiró contra una más rápida rehabilitación, dilatan las tareas de recuperación que debía cumplir el talentoso volante durante estos días, luego de la lesión muscular que le impidió estar en las dos últimas fechas. Como no presentó síntomas confiables de una buena evolución, Banega no pudo ponerse a punto físicamente y quedó descartado.

Teniendo en cuenta los pocos días que restan para el cotejo ante el conjunto de Junín, la chance de que llegue se fue evaporando con el correr de las horas.

Otra vez sin el capitán

El regreso de Banega era esperado, por tratarse del capitán y por la necesidad del equipo de mejorar su juego. Una lesión muscular ya le hizo perder los partidos contra Lanús (2-1) en el Coloso y Godoy Cruz (0-2) en el estadio Malvinas Argentinas, y ahora por la bronquitis no estará en el choque ante Sarmiento.

Para ir a Mendoza se llegó a considerar la chance de que regrese, pero luego se descartó. El cuerpo técnico rojinegro consideró más apropiado esperarlo y que reaparezca frente a Sarmiento.

Con los problemas respiratorios que lo afectan, tampoco podrá llegar para el sábado y habrá que ir pensando en él para el partido del viernes 1º de noviembre, frente a Unión, en el estadio 15 de Abril.

El plantel viene cumpliendo su semana de trabajos en Bella Vista, con el mediocampista central uruguayo Rodrigo Fernández Cedrés, otro que faltó en los dos últimos partidos por una lesión muscular, practicando a la par del resto.

A diferencia de Banega, el Pitbull estará en condiciones de retomar su lugar en la alineación titular. Esa fue una de las pocas novedades positivas de la semana rojinegra.