Newell's viaja a Avellaneda con la misión de sumar para las copas

Este Newell’s de los vaivenes futbolísticos parece sin embargo entregar algunas certezas. No se dice abiertamente, pero parece que la dirigencia se tomará todo el tiempo del mundo para designar al nuevo entrenador y a esta altura tiene lógica: restan 7 partidos y ninguno traería magia para ir por objetivos deslumbrantes como sería la disputa del título de esta liga profesional. En cambio, con este interinato y aún con la bronca que dejó la caída ante Sarmiento en el Parque del sábado pasado, se ha logrado renovar la expectativa, evitar la caída pronunciada que traía el ciclo de Javier Sanguinetti y reencauzar el anhelo de clasificar a una de las copas internacionales. Hoy el objetivo de la Sudamericana asoma como muy probable, el de la Libertadores no es utópico. Por eso se apostaría a seguir con Adrián Coria y su gente. No es para nada descabellado, como cuando Adrián Taffarel tomó el mando tras la salida de Fernando Gamboa y ofició de puente hasta la llegada de Archu. En ese contexto debe inscribirse el partido de esta noche justamente en el Libertadores de América de Avellaneda, ante un Independiente que levantó algo pero que no asusta ni mucho menos.