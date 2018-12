Nervioso, pese a que casi tiene 38

Maxi dijo que "no influyó" la situación en la que se encuentra el equipo para pegarse la vuelta. "En su momento, cuando volví, se peleaba el descenso. Arrancamos últimos con Independiente. Hoy el club también está pasando un momento complicado con el tema del promedio. Maxi no es el salvador de Newell's. Lo que yo quería era estar acá y tratar de ser útil", dijo la Fiera, antes de reconocer que sintió "nerviosismo y cosquilleo" en este regreso a su casa. "Pensé que no iba a estar nervioso. Pero cuando venía caminando y entré al club me puse nervioso. Y eso que casi tengo 38 años. Pero eso es lo lindo, esa adrenalina, esas ganas de volver a salir a la cancha", manifestó.