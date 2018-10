Necesita un pico de tensión

Bauza dijo la semana pasada que no estaba pensando en el clásico. Los futbolistas coincidieron con su afirmación, más allá de que alguno describió que "inconscientemente" miran ya de reojo lo que sucederá el próximo jueves ante Newell's por Copa Argentina. Pero sobre lo que sí se puede especular es que el partido del domingo en Paraná ante Patronato puede tener una implicancia directa de cara al futuro. Central hace siete partidos (contando dos por Copa Argentina) que no logra ganar (ante Talleres y Almagro avanzó por la vía de los penales) y no será lo mismo seguir transitando ese camino que reencontrarse con la victoria justo en la previa del clásico. Lo que necesita el canalla este fin de semana es un pico de tensión que lo reposicione no sólo desde lo futbolístico, sino también desde lo anímico.

El comportamiento futbolístico de Central en el semestre es elocuente. Alcanza con hacer un repaso por los resultados que obtuvo en el inicio del ciclo Bauza y en lo que vino después. Hubo un claro desmejoramiento a nivel colectivo que, indefectiblemente, se tradujo en resultados.

Aquellas tres victorias seguidas en el comienzo de la Superliga (sumadas al triunfo por Copa Argentina frente a Juventud Antoniana de Salta) pusieron la vara a una altura importante y eso hizo que las obligaciones se potenciaran. Pero los resultados sufrieron un estancamiento importante.

Por eso, lo del domingo no será un partido más. Frente a Patronato el canalla podrá amigarse con la victoria por el sólo hecho de no resignar más terreno en la Superliga, pero es incalculable el valor de los tres puntos poniendo la vista un poco más allá. Es que ese "más allá" es nada menos que Newell's en un partido de corte eliminatorio.

Llegado ese bendito jueves en Sarandí no habrá pasado que importe por la sencilla razón de que lo que estará en juego es demasiado importante, pero no será lo mismo para cuerpo técnico y jugadores encarar esos días previos con un octavo partido sin poder ganar que habiendo roto la racha. Es el envión anímico necesario para lograr que con la cabeza un poco más limpia se pueda trabajar de mejor manera en lo futbolístico.

El ritmo futbolístico de Central arrancó allá arriba, con las revoluciones a mil, y de a poco fue cayendo hasta estancarse en un letargo que a esta altura resulta peligroso.

Por cómo viene y hacia dónde va, el domingo lo que necesita Central es un pico de tensión.

Apostillas

Otro día de trabajo en Arroyo para definir

Tras el ensayo futbolístico de ayer, el plantel de Rosario Central volverá a trabajar hoy por la mañana en el predio de Arroyo Seco (nuevamente a puertas cerradas, aunque habrá atención a la prensa) y allí el cuerpo técnico que encabeza Edgardo Bauza tendrá la posibilidad de insistir con algunos trabajos tácticos, aunque lo más importante será la recuperación de los jugadores que padecen algún tipo de molestias (ver página 2). De no mediar imprevistos hoy mismo el Patón definiría a los once para jugar el domingo en Paraná.

Los once del alternativo en la práctica de fútbol

El alternativo en la práctica de ayer formó con: Ayala; Nahuel Gómez, Alfani (Mansilla), Ojeda y Elías Gómez; Lioi, Arismendi, Pereyra y Fernández; Herrera (Maziero) y Coscia.

La reserva tendrá que esperar hasta el lunes

La reserva deberá esperar un día más para jugar. Es que el encuentro ante Patronato está previsto para el lunes, a las 10. Así, el Kily González tendrá unas horas más para trabajar e intentar potenciar el nivel del equipo luego de la dura derrota (5-2) que sufrió el pasado fin de semana frente a Boca.