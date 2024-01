Nadia Podoroska cayó ante la elemana Tatjana Maria y quedó fuera de Hobart

NADIA PODOROSKA (63°) NO PUDO TERMINAR SU PARTIDO



En el WTA de Hobart, caía 6/1 y 4/3 frente a la alemana Tatjana Maria (42°) y no pudo continuar el encuentro hasta el final.



Faltan solo cinco días para el inicio del Australian Open, ojalá no sea nada. pic.twitter.com/EPpN2sWeDZ