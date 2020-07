Nacho Scocco y la historia de la inscripción

En los primeros minutos del miércoles 1º de julio, Newell’s oficializó a través de un video muy emotivo la contratación de Ignacio Scocco. Casi al mismo tiempo Ovación replicó en sus plataformas digitales y luego en la edición papel la gran noticia que tanto esperaba el mundo rojinegro. Pero a la llegada de Nacho todavía le faltaba un paso legal que ya se cumplió oportunamente luego de que la AFA le levantara al club la prohibición para efectuar transferencias, al menos hasta que se resuelva el litigio de fondo que mantiene Newell’s con O’Higgins de Chile por el pase del delantero Cristian Insaurralde. En ese contexto, la dirigencia rojinegra se movió con celeridad, presentó y recibió toda la documentación correspondiente para que el delantero ya esté inscripto oficialmente en los registros de la Asociación del Fútbol Argentino como nuevo jugador de Newell’s.

Para ponerle una voz oficial y de sumo entendimiento con respecto al mecanismo de inscripción de Scocco, el abogado rojinegro Martín Montoya le explicó a Ovación lo siguiente: “Newell’s ya inscribió oficialmente a Scocco en AFA y ahora sí podemos decir que es jugador del club y que está en condiciones de competir con nuestra camiseta cuando el técnico Kudelka lo disponga. En este sentido, la dirigencia actuó rápidamente luego de que la AFA resolviera y publicara en el boletín, fechado el 30 de junio, el levantamiento de la prohibición que pesaba sobre el club para efectuar transferencias hasta tanto se resuelva la situación de apelación de Newell’s ante el TAS por el caso de Insaurralde. El viernes recibimos la documentación correspondiente y ya ese mismo día fue autorizada judicialmente la incorporación de Scocco, conjuntamente con la aprobación del órgano fiduciario. Por eso Nacho ya está inscripto y también se avanzó en las inscripciones de Maxi Rodríguez y Formica, quienes renovaron sus vínculos con el club, y los tres ya están en el registro de la AFA”, resumió Montoya.

Ya sorteada la cuestión legal para poder inscribir a Scocco, quien se encuentra en Hugues cumpliendo con la cuarentena y poniéndose a tono físicamente, ahora la dirigencia de Newell’s se abocará a pleno a llevar adelante la estrategia de defensa en el litigio que mantiene con O’Higgins de Chile por el pase de Cristian Insaurralde. En esa dirección, la decisión de la AFA pone a Newell’s a resguardo y continúa con la apelación que inició al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) y además le quita en forma momentánea la sanción que le habían impuesto de no poder sumar jugadores en los próximos tres mercados de pases.

No obstante, Newell’s en algún momento tendrá que afrontar la deuda que le reclama O’Higgins, ya que en ese sentido la Fifa se había expedido a favor del club chileno, que reclama el pago de 400 mil dólares por la ficha del delantero. Por eso los rojinegros recurrieron al TAS, organismo que a la brevedad se expedirá sobre si acepta o no la apelación con medida cautelar que solicitó Newell’s en este litigio. Lo que plantea la institución rojinegra es que el reclamo de O’Higgins fue por el pago total cuanto todavía no estaban vencidas todas las cuotas en las que se había acordado en su momento la incorporación del atacante y entonces pedirá una nueva financiación.

Así el cuadro de situación, ahora resta conocer si el TAS aceptará intervenir en el caso Insaurralde. Igual, Newell’s ya avisó que si debe pagarle los 400 mil dólares a O’Higgins lo hará: “Si el TAS decide que debemos abonar, afrontaremos lo que se determine y le pagaremos a O’Higgins el dinero que corresponda”, le confió a Ovación el vicepresidente Cristian D’Amico. Por lo pronto, la buena noticia en el universo leproso es que Ignacio Scocco ya está inscripto oficialmente como refuerzo de Newell’s. Y todo gracias a los rápidos reflejos que tuvo la dirigencia rojinegra para presentar la documentación correspondiente luego de que la AFA le levantara la sanción para incorporar hasta tanto se pronuncie la decisión del TAS.