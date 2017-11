Murphy: patria de fútbol

En la provincia de Santa Fe, 148 kilómetros al oeste de Rosario, hay un pueblo de apenas 4 mil habitantes donde los jugadores de fútbol crecen tanto como la soja. Se trata de Murphy, pronunciado "Murpi" por sus habitantes y "Murfi" por los forasteros (aunque la voz de apellido irlandés deba decirse realmente "Marfi").

Basta detenerse sobre la ruta nacional 33 a la entrada del poblado para comprobar este prolífico fenómeno. Con el eslogan que dice "Embajadores de buen fútbol", no pasa desapercibido un cartel que colocó hace sólo tres meses la comuna. Lucen doce rostros, todos surgidos en el semillero del único club de fútbol del lugar: Unión y Cultura.

Entre esa docena de ilustres está el ex defensor de Newell's y actual técnico del Tottenham inglés Mauricio Pochettino, y el ex volante de Central David Nazareno Bisconti. Dos figuritas de la selección argentina y del clásico rosarino. Dos emblemas de una verdadera patria de fútbol en la bota santafesina.

Aunque a pocos metros de esa exposición de notables hay más muestras de la fecunda producción deportiva murphense.

"Protagonistas de la historia" dice otro cartel donde se ve a la más pequeña de todas las grandes figuras del pueblo. Se trata de Guillermina Cossio, de 16 años, la única representante santafesina en el Mundial de atletismo Sub 18 que este año tuvo lugar en Nairobi (Kenia). A esta jovencita de muy buenas marcas en 100 y 200 metros llanos (corre una cuadra en menos de 12 segundos) se la ve junto a tres automovilistas (Ramón Requejo, Raúl Mercante y Renzo Gacé), un jugador de tiro (Roberto Prado) y un bochófilo (Rodolfo Debiase).

Ovación recorrió Murphy en una tarde de calor extenuante. Un solo club y una escuela tal vez sean las razones del silencio que impera en Murphy a toda hora. Una estación de ferrocarril con el típico estilo inglés, plaza, iglesia, seis semilleras con la mayor altura urbana, tantos camioneros como para poblar todo un barrio, veredas con poca sombra pero con gente sentada en la puerta y saludadora son sólo algunos de los rasgos de esta localidad gestionada desde hace 13 años por el justicialista Marcelo Camussoni.

Pero para el jefe comunal hay mucho más y él se encargó de resaltar un dato: cada mes de mayo, desde hace 22 años, se celebra en Murphy el Festival de Teatro Independiente, lo que convierte al pueblo no sólo en un polo deportivo sino también de expresión teatral.

Este diario compiló recuerdos, datos, rostros y relatos. Pero sobre todo trató de entender cuál es la fórmula por la que surgen tantos y buenos brotes futboleros en la zona.

¿Es por el agua? ¿Es una cuestión genética? ¿Tendrá que ver con el trabajo que se hace en el semillero del club? ¿Serán las políticas deportivas del Estado municipal? Padres de jugadores, funcionarios y directivos arriesgaron algunas respuestas.

De Chautebriand a Murphy

El relato se escucha más de una vez de boca de los propios murphenses, con variaciones. Chautebriand era un conde francés, dueño de tierras en el lugar al igual que la familia Murphy. El pueblo llegó a dividirse en los dos nombres hasta que en una oportunidad hubo que hacer una importante inversión en obra pública. Dicen que los Murphy habilitaron los morlacos y se ganaron así el nombre del pueblo.

Un clásico de figuritas

David Nazareno Bisconti tiene 49 años y ya no vive en Murphy ni del fútbol. Dice que a él lo descubrió Angel Tulio Zof y cuenta cómo Pochettino, cuatro años menor que él, se les escapó a los auriazules. "Los dos llegamos a Central por (José) Pascuttini. El entrenó seis meses, pero una noche de 1987, muy tarde, Marcelo Bielsa y Jorge Griffa cayeron a la casa de Mauricio invitándolo a jugar para Newell's en un torneo en Mar del Plata. Atendió Héctor, el padre, y dijo que iba a consultar su hijo porque estaba probándose en Central. Pascuttini le dijo que fuera a jugar y al volver verían que quería hacer el pibe. El equipo salió campeón y Mauricio ya no volvió a Central", le contó Bisconti a Ovación sobre quien fue su rival, "aunque sólo en el fútbol rosarino", aclaró.

Habla con orgullo de Murphy, a donde vuelve siempre como uno más y dice como una certeza que el éxito deportivo se debe "a un proyecto serio y sostenido en el tiempo con las inferiores". Una política que sueña aplicar algún día si vuelve a conectarse con el fútbol. "No me interesa la primera, sí trabajar con los chicos: el éxito del fútbol está allí", aseguró.

Profetas lejos de su tierra

Desde la cartelera futbolera surge una orgullosa curiosidad. No es para menos: es que en la tierra donde nació el fútbol, al tercer equipo de la tabla (Tottenham) lo dirige un murphense y también uno de los arqueros nació en Murphy. Se trata de Paulo Gazzaniga, quien hace sólo dos semanas debutó en el plantel de Pochettino. Gazzaniga tiene un hermano en el mismo puesto: Gianfranco (juega en El Ejido de Almería), ambos descienden de padre y abuelo también arqueros. El padre de Paulo, Daniel, llegó a jugar en River. El abuelo, Cholo, sólo anduvo por la liga venadense.

Otro que juega en tierras lejanas es el volante que pasó por las inferiores de Boca antes de probar en Arsenal, España, Uruguay, Ecuador y Chile: Juan Pablo Caffa. "Hoy es ídolo en el Tulsa Roughnecks", dice su padre, el veterinario Norberto "Maco" Caffa, al referirse al club de 2ª división de Estados Unidos. Caffa cuenta con pasión y humor cosas de su hijo, de él y del pueblo, desde una mesa de la sede social de Unión y Cultura donde leen el diario y almuerzan unos pocos parroquianos. También muestra una pared de su negocio empapelada con fotos de su hijo: el mismo comercio donde, cuando era pibe, trabajó como ayudante David Bisconti. "Practicaba mucho y a veces se quedaba dormido sobre las bolsas de alimento balanceado", reveló. Este hombre de 63 años, tan "pingüino" como todos los hinchas de la celeste, oficia desde hace siete años de relator radial. "Los domingos de local montamos la cabina ecológica en el techo del vestuario de Unión: sí, funciona aunque haya sol o llueva a cántaros", explica riéndose. Del mismo modo se refiere al cartel donde se lo ve a su hijo. Dice "es nuestra marquesina de calle Corrientes", pero aclara rápido que la iniciativa lo llena de orgullo y arroja su hipótesis sobre la gloria futbolera. "Acá hay una sola camiseta, eso no divide como a otros pueblos. Acá hay un fuerte sentido de pertenencia", asegura Caffa.

Otros rostros que están en el cartel son el de Enrique Peralta (ex Rosario Central), Marcelo Ortigüella (ex Newell's), Mauricio Piersimone (ex Estudiantes), Santiago Morero (defensor en Alessandria, de la 3ª de Italia), y un Pochettino más: Claudio (primo de Mauricio, ex La Serena de Chile). Y no están en el cartel pero también son parte de la cosecha Atilio Miotti (ex Newell's) y Pablo Cerioni (ex Shizuoka FC, de Japón).