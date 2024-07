Mundial M20: los Pumitas consiguieron un histórico triunfo ante Sudáfrica

El equipo, bajo la dirección de Álvaro Galindo , mostró un rendimiento excepcional, lo que les permitió sumar un punto bonus ofensivo y ubicarse en la segunda posición del grupo C con cinco unidades, detrás de Inglaterra, que lidera con diez puntos.

Una de las claves del triunfo argentino fue el poderío del maul, una herramienta fundamental que el equipo sudafricano no pudo neutralizar. Juan Greising Revol se destacó con dos tries logrados mediante esta táctica, y sumado a un try de Juan Pedro Bernasconi, Los Pumitas establecieron una ventaja parcial de 17 a 0. Esta ventaja temprana fue crucial para el desarrollo del partido.