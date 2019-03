Montoya no entró y pasó inadvertido

Ex compañeros. Montoya, hoy en Gremio, se saluda con Camacho.

Ex compañeros. Montoya, hoy en Gremio, se saluda con Camacho. Sebastián Suárez Meccia

La atracción que podía generar Walter Montoya enfrentando a Central no fue tal. El volante derecho de Gremio fue suplente y el entrenador Renato Gaúcho no lo tuvo en cuenta a la hora de los cambios. Igual, la presencia del chaqueño pasó inadvertida. Apenas si despertó algunos pocos aplausos cuando la voz del estadio anunció las formaciones de ambos equipos: "Volver al Gigante será espectacular", le dijo a Ovación durante la semana el mediocampista que en el último mercado de pases estuvo cerca de retornar a Arroyito, hasta que se resolvió su incorporación a Gremio.

No obstante, los hinchas de Central no se detuvieron en la presencia del ex volante canalla que brilló en el equipo de Coudet.