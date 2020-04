Momento de jugar en equipo

El psicólogo deportivo Marcelo Márquez “juega” en el ámbito del deporte y también con las palabras. Y cruza ambos territorios para analizar este aislamiento obligado por la pandemia del coronavirus. “Esta situación nos permite jugar en equipo”, señala.

“Circulan expresiones como «el espectáculo debe seguir», pero creo que es un buen momento para parar la pelota, en lo individual, familiar y en equipo, y no seguir a cualquier costo”, dice Márquez, quien trabajó en Rosario Central, con la selección de fútbol de Perú y con periodistas de distintas disciplinas, incluso atletas olímpicos.

Para el psicólogo, el show del fútbol no siguió y no se detuvo el mundo. “Esta situación que atravesamos nos permite ajustarnos a normas de convivencia y cuidado, a jugar en equipo como síntoma social de madurez: quedarnos en casa sin aceptar de ninguna manera la lista interminable de sugerencias para no aburrirse o para que el tiempo pase rápido en cuarentena”, asegura.

En este sentido reflexionó sobre once chicas de un equipo de fútbol en Chaco que fueron detenidas esta semana por violar la cuarentena. “A esto me refiero, no se puede no parar, este individualismo infantil de creer que a mí no me va a pasar nada y transgredo, no me parece responsable”. Y echa mano a una frase más. “Estamos acostumbrados a repetir también que «se juega como se vive» y este tiempo nos da muestras de que se vive a mucha velocidad. Ahora que hay tiempo, hay que enfrentarse a eso aún con incertidumbre, dudas, miedos y angustias, porque eso nos hace reconocer que estamos vivos. Y podemos aburrirnos, no es una patología”.

El profesional es consciente de que a nadie le gusta estar encerrado, pero invita a deportistas y la sociedad toda acostumbrarse” a esta situación extraordinaria.

“Muchos deportistas amateur y de alto rendimiento con los que trabajo armaron una rutina con su entrenador y preparador físico y hasta algunos futbolistas hicieron entrenamientos comunitarios online en un determinado horario. Pero lo importante, más allá de las actividades, es no negar la problemática y saber que es sólo una adaptación y que este momento tendrá un final, que el problema nos atraviesa a todos y acá no debe salvarse quien pueda o tenga los recursos. Algunos deberán resignarse sólo a ganar menos, como dijo el presidente”, sostuvo.

Márquez, quien fue psicólogo de futbolistas que estuvieron a cargo de Edgardo Bauza y Ricardo Gareca, rescató algunos costados de este momento al decir que hay que aprovechar para hacer “jugar la memoria y traer al presente los lugares, instituciones, momentos y equipos en los que sentimos pertenencia”. Porque dice que es allí donde se juega la identidad. “Me siento esperado por otro, reconocido por otro en esos lugares, pero hay que valorar, ahora que hay tiempo, esos espacios y pensar cómo podemos escribir la propia historia”.

Y finalizó como empezó, interpelando una frase popular: “Se escucha comúnmente que «se sale fortalecido de la derrota más que de la victoria» y tal vez haya que pensar al revés este concepto, los equipos ganadores son los que valoran lo bueno de los momentos y lo hacen perdurar en el tiempo; no debemos acostumbrarnos a la resiliencia, esto de adaptarnos permanentemente a las dificultades, si valoramos lo bueno de estos momentos podemos construir una sociedad diferente”.