Miguel Russo sobre la ausencia de Kevin Ortiz ante Newell's: "No se puede estar sin contrato"

El volante de Central, una pieza clave en el esquema del DT, se quedó afuera del clásico porque no firmó su nuevo vínculo

El volante Kevin Ortiz se perdió el clásico ante Newell's y ni siquiera estuvo entre los convocados por Miguel Ángel Russo. El motivo de la ausencia no fue futbolístico, sino que no será tenido en cuenta hasta que no firme su contrato con Central. Y fue el propio entrenador canalla el que contó que "lo de Ortiz es un problema contractual".