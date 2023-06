Miguel Russo espera, no desespera para dar el equipo de Central

No tiene apuro para exteriorizar con qué apellidos saldrá a buscar los tres puntos en el Gigante. Mucho menos intenciones de mostrar las cartas que tiene en mano. Miguel Russo se caracteriza por oficializar a los titulares una vez que los protagonistas firmaron la planilla oficial. Por lo tanto, en esta ocasión no será la excepción a la regla. En consecuencia, para conocer a la formación de Central que recibirá este domingo a Colón será posible recién cuando los jugadores salgan al campo de juego. En medio de esta realidad, el técnico debe definir finalmente quién suplirá al suspendido Francis Mac Allister. Hay dos apellidos en las gateras: Tomás O’Connor y Gino Infantino.

En consecuencia, el posible once canalla estará conformado por Broun; Martínez, Mallo, Quintana y Alan Rodríguez; Ortiz y O?Connor o Infantino; Giaccone, Malcorra y Campaz; Veliz.

Rivales con días y horarios definidos

Rosario Central visitará a San Lorenzo, por la 22ª fecha, el sábado 1 de julio. La actuación canalla en el Bajo Flores comenzará a las 17.30. En tanto, en la jornada posterior será local ante Estudiantes. El elenco de Arroyito recibirá al representativo platense el miércoles 5, a partir de las 18.

https://twitter.com/CARCfemenino/status/1671991405101862913 ¡Las Guerreras te quieren ver en el Gigante!



Sábado a las 13 hs Racing pic.twitter.com/CZ74Ulg2ka — Fútbol Femenino | CARC (@CARCfemenino) June 22, 2023

El femenino va por todo

Las guerreras reciben a Racing con toda la ilusión a flor de piel. Central tiene 43 puntos y chances reales de coronar a toda orquesta la gran campaña. El encuentro se llevará a cabo este sábado en el Gigante de Arroyito, a partir de las 13. Las chicas, para ser campeonas, deberán primero vencer al cuadro de Avellaneda y luego esperar que las punteras Boca y UAI Urquiza (ambos con 45 unidades) no lo hagan. Sin dudas, será una jornada sabatina a puro vértigo y emoción. Central tratará de dejar a todo el mundo bajos sus pies en la última cita del torneo. No la tiene fácil porque no depende de sí, pero la esperanza es lo último que se pierde.