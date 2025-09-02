Los hinchas de la U de Chile no podrán entrar en estadios bonaerenses por dos años

Se resolvió luego de los graves incidentes que se produjeron en el partido de Copa Sudamericana ante Independiente, el pasado 20 de agosto

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) prohibió el ingreso de hinchas de Universidad de Chile en estadios de la provincia de Buenos Aires hasta fines de 2027, luego de los graves incidentes que se produjeron en el partido de Copa Sudamericana ante Independiente, el pasado 20 de agosto.

La medida deja sin público visitante a todos los encuentros que dispute la U de Chile en territorio bonaerense, ya sean oficiales o amistosos.

La restricción fue ordenada por Aprevide (dependiente del ministerio de Seguridad provincial), mientras se espera la decisión de la Conmebol por el partido suspendido.

“Disponer en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires la prohibición absoluta del ingreso de público visitante, en los eventos futbolísticos —oficiales o amistosos— en los que participe el club Universidad de Chile de la República de Chile, hasta el 31 de diciembre de 2027”, detalla la resolución oficial.

Hinchas detenidos y hospitalizados

Más de 100 hinchas chilenos fueron detenidos y 19 hospitalizados, dos de ellos en grave estado, cuando barrabravas de Independiente vulneraron los controles de seguridad e ingresaron a la tribuna visitante para atacar salvajemente a un grupo de simpatizantes de la U, en uno de los episodios de violencia más graves de los últimos tiempos en el fútbol sudamericano. Gran parte de la parcialidad visitante había sido desalojada previamente por vandalizar instalaciones del club anfitrión y utilizarlas como proyectiles para agredir a los hinchas del Rojo ubicados en una tribuna inferior.

En sus fundamentos para justificar la restricción impuesta a la hinchada del club chileno, Aprevide sostuvo que varios de sus integrantes “exhibió y manipuló elementos contundentes tales como palos, varillas metálicas y otros similares, los cuales, conforme pudo corroborarse, habrían sido obtenidos mediante la violación y destrucción de distintas instalaciones del estadio (puestos de comidas, sanitarios, gradas y demás estructuras)”.

Añadió que se trató de “objetos de considerable magnitud y peligrosidad, lo que evidenció un agravamiento sustancial de la conducta desplegada por la parcialidad visitante y un incremento significativo del riesgo para la integridad física de los asistentes y del personal interviniente”.

En lo que respecta al accionar de la hinchada de Independiente, Aprevide dispuso la prohibición de ingreso a espectáculos deportivos de unos 40 hinchas (en su mayoría líderes y primeras líneas de la barra brava) que participaron del brutal ataque a los visitantes. La medida regirá hasta tanto se expida la Justicia local en la investigación por los desmanes.

En su defensa, el Rojo desligó responsabilidades y acusó a la parcialidad de U de Chile de ejecutar un “plan de violencia premeditado”. Por su parte, la dirigencia chilena negó la inculpación y reclamó la clasificación a la siguiente instancia, en la que aguarda Alianza Lima de Perú.

El partido fue suspendido con el marcador 1 a 1 (2 a 1 en el global de la serie a favor del conjunto chileno).