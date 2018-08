"Mi lugar en el mundo es Rosario"

"Por mi cabeza jamás pasó retirarme del fútbol. Sólo me había tomado un tiempo para recargar las pilas y tomar decisiones. Desde el lunes me puse a las órdenes de Claudio Pochettino y soy un charrúa más. Me encontré con un plantel con nuevos integrantes y la base del anterior equipo. Entre todos buscaremos el ansiado ascenso a la B Metropolitana", sostuvo César Delgado en diálogo con Ovación después de confirmar su continuidad una temporada más en Central Córdoba.

El Chelito, fiel a su costumbre, llegó a la hora pautada a la entrevista y entre mate y mate compartió anécdotas. "Entrar a un lugar como el Diario La Capital y que te reciban de una manera tan afectuosa me pone muy bien. A varios colegas los conozco desde mis inicios", señaló el delantero.

¿Te molestó la versión de tu retiro, te causó sorpresa?

No sé de dónde salió esa noticia. Me tomó por sorpresa y tuve que salir a aclarar mi situación. Jamás pensé en dejar la profesión, al contrario, tuve varias ofertas del fútbol mexicano pero estoy de vuelta en el charrúa.

Desde su llegada, Pochettino siempre te tuvo en sus planes pero vos no confirmabas si seguías.

Hace dos semanas pasé a saludar al plantel y ahí pude cruzar algunas palabras con Pochetino, después no hablé más. El viernes pasado me presenté en el Gabino Sosa, charlé con el entrenador y le comuniqué que iba a presentarme a los entrenamientos y Pochettino me dio el okey. Desde el lunes me puse a entrenar a la par de mis compañeros.

¿Tomás como una revancha el nuevo ciclo?

No es una revancha. Lo que se hizo fue muy bueno y no nos alcanzó. La decisión de seguir jugando en Central Córdoba tiene que ver con mi estado de ánimo y de salud. Jugar en el charrúa me hizo muy bien en todo sentido. Mental y futbolísticamente, compartir nuevamente un vestuario, la gente del club, los hinchas. Todas esas cosas me hacen muy bien. Estoy feliz por jugar y ser parte de Central Córdoba. Es lo que me gusta hacer, además es lo que siempre hice, la pelota, el entrenamiento, levantarme temprano. La satisfacción es muy grande.

¿A la decisión de seguir la tuviste que consultar con tu entorno familiar?

La familia siempre apoya, para un lado o para otro. En las vacaciones tuve propuestas de jugar en el exterior pero decidí quedarme en la ciudad. Mi lugar en el mundo es Rosario, acá estoy muy bien. Tengo todos los afectos y eso es impagable. Te digo la verdad, estoy muy contento.

A pocos días del inicio del torneo de la C, ¿Córdoba es candidato para lograr el ascenso?

El charrúa es un grande del ascenso y debe jugar en otra categoría. Hoy por hoy, la institución es la tercera en importancia en la ciudad y entre todos debemos trabajar para llevarla a la Primera B. En la temporada pasada estuvimos muy cerca y ahora vamos por la revancha.

"A Bauza le irá muy bien en el próximo torneo"

La llegada del Patón Bauza a Rosario Central tuvo el elogio del delantero charrúa. "Edgardo Bauza es el ídolo máximo de Central y su presencia le hizo muy bien al club. Es un técnico con trayectoria y cuando estuvo en la institución realizó buenas campañas. Después dirigió grandes planteles y la selección argentina. El recorrido como entrenador es muy bueno", tiró el Chelito Delgado. Y con respecto a la próxima campaña que inicia el canalla dentro de diez días, señaló: "Para el DT es un desafío muy importante y grande para como está Central. Mi deseo es que el equipo sea protagonista en todas las canchas, como pasó en la etapa de Eduardo Coudet.Es volver a crear una nueva ilusión en la gente para que todos puedan confiar que el equipo puede ir en busca de un título. Por eso será un gran desafío para el DT. Y no tengo dudas de que a Bauza le irá muy bien en próximo torneo".