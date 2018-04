Mete mano para cambiar

Leal, Ibáñez, Ferroni, Cacciabué y Alexis Rodríguez asoman en el equipo titular

Newell's juega ante Talleres con la obligación de mejorar. Con ese propósito, De Felippe planifica modificaciones, algunas por motivos tácticos y otras por cuestiones de salud. Por empezar, Luis Leal se recuperó y está listo para volver. Se aguarda que lo confirme De Felippe minutos antes del inicio del partido. En tanto, Pocrnjic no se encuentra bien de un dedo de la mano izquierda y atajará Nelson Ibáñez. Hay más. Leonel Ferroni jugará de marcador izquierdo por Fernando Evangelista. Las restantes modificaciones serían las de Alexis Rodríguez por Víctor Figueroa y Jerónimo Cacciabué por Braian Rivero. Si finalmente todos los mencionados aparecen desde el inicio en el Coloso habrá cinco cambios, algo inusual en el ciclo del entrenador.

La fibrosis que dejó afuera a Leal del debut en la Copa Sudamericana ahora no le impedirá estar contra Talleres. El portugués se encuentra en condiciones y lo único que falta es que De Felippe le diga que jugará. Se descarta que eso suceda considerando la importancia que tiene el goleador. Con este regreso saldrá su reemplazante en Curitiba, Daniel Opazo.

En el arco estará Nelson Ibáñez después de que un cuadro febril le impidió jugar en Brasil. Pocrnjic lo sustituyó ese día, en lo que fue su vuelta al equipo, pese a que no estaba en forma óptima. Es que casi no había entrenado con el grupo por una luxación en el dedo pulgar de la mano izquierda. Jugó infiltrado ante Atlético Paranaense y en su vuelta a Rosario casi no entrenó. Ayer por la mañana trabajó de manera diferenciada. No se encuentra al ciento por ciento y estará en el banco.

En el lateral izquierdo retornará el juvenil Ferroni, cuyo último partido fue en el primero de la Lepra este año, contra Arsenal (2-1). Desde ese encuentro el titular fue Fernando Evangelista, que ahora no fue citado para concentrar. No hay por el momento un parte médico que indique lesión, de lo que se desprende que su exclusión obedece a una decisión del DT. El defensor no venía cumpliendo y no resulta extraño que fuera uno de los elegidos para salir.

Tampoco será sorpresa si es que Figueroa no está entre los once como se prevé. El mediocampista empezó a tener continuidad como titular a partir de la fractura de tobillo de Brian Sarmiento, pero nunca consiguió erigirse en el conductor del equipo. Alexis Rodríguez asoma para reemplazarlo.

El mellizo Alexis es un atacante que puede moverse hacia los costados o tirarse atrás. A partir de esta última cualidad es que el entrenador en algún momento sostuvo que es media punta.

Por características se mueve más adelante de donde lo hace Figueroa y puede acompañar de cerca a Leal, quien por momentos juega demasiado solo.

La gran novedad, si es que se produce, será la participación de Cacciabué. "Soy un volante mixto con mucho quite y buen pase. No tengo dramas en jugar de cinco tapón o de interno", contó el futbolista _nacido en Montes de Oca hace 20 años_ a Ovación en enero pasado. Todo indica que será el debut en primera. Braian Rivero, que no anda bien, le dejará el puesto.

Newell's se encontrará con un rival cuyo presente es absolutamente diferente. Es animador y tiene un estilo definido, algo que la Lepra anda buscando poder desarrollar y que hasta acá no consigue.