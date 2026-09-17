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Kily González, campeón con Messi: "Me emociona que haya querido que lo dirija"

El flamante entrenador de Inter Miami conquistó la Campeones Cup 2026 en su primer y único partido al frente del equipo

17 de septiembre 2026 · 15:05hs
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Me siento privilegiado

"Me siento privilegiado", dijo Kily González tras ganar su primer título como entrenador de Inter Miami junto a Leo Messi.

Cristian Kily González debutó como entrenador de Inter Miami y en su primer partido el equipo consiguió un título. Se trata de la Campeones Cup 2026, que el equipo de Miami se adjudicó tras vencer en un encuentro único a Cruz Azul de México.

La Campeones Cup enfrenta en un partido anual al campeón de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y al ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX de México. Se disputa desde 2018.

En esta oportunidad, Inter Miami se impuso por 2 a 0 y uno de los tantos lo marcó el astro rosarino de cabeza. La definición se jugó en el Nu Stadium.

El cuarto título de Inter Miami

Este fue el cuarto título oficial del Inter Miami. Ganó la Leagues Cup en 2023, la MLS Supporters Shield en 2024, la MLS Cup en 2025 y la Campeones Cup en 2026. Messi participó en todos estos títulos.

La contratación de Kily González había sido anunciada hace algunas semanas, pero su desembarco en el banco de Inter Miami se demoró porque debía completar los trámites para obtener el permiso para trabajar en Estados Unidos.

El club finalmente anunció el martes que el entrenador rosarino se hacía cargo del equipo, algo que efectivamente ocurrió en el partido ante los mexicanos.

Leer más: Lionel Messi y el Kily González celebraron su primer título juntos en Inter Miami

Qué dijo Kily González tras el triunfo de Inter Miami

Luego del partido, Kily González contó sus sensaciones por el desembarco en Inter Miami y por la posibilidad de digirir nada menos que a Messi, a quien admira.

"Hay cosas en el fútbol que no se pueden describir con palabras. Son sensaciones únicas", dijo el exfutbolista de Central y la selección y exentrenador canalla.

"Siento alegría, felicidad y un montón de emociones juntas. Leo me dijo que me iba a hacer salir campeón y lo cumplió. Ahora queda seguir para adelante con los objetivos", sostuvo el entrenador rosarino, que se inició en la profesión como director técnico de Central y luego condujo a Unión y Platense. La de Inter Miami es su primera experiencia internacional.

Kily añadió: "Me siento una persona privilegiada y bendecida de tener esta oportunidad". Más adelante, agregó: "También de la relación que tengo con Leo, que es fantástica. Lo adoro, él lo sabe y eso hace que sea todavía mucho más especial este momento". Y remató: "Me emociona que él haya querido que lo dirija".

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