Messi llega afilado al país para despedirse del público argentino antes del Mundial

Con gol de Messi, el Inter Miami le ganó un intenso encuentro al New York City. El rosarino estará en los amistosos ante Mauritania y Zambia con la selección

El Inter Miami le ganó en un intenso partido 3-2 como visitante al New York City por la quinta fecha de la Major League Soccer de Estados Unidos , con un gol del astro rosarino Lionel Messi . Así Leo llegará afilado a los amistoso de despedida de la selección argentina en el país rumbo a la Copa del Mundo.

La selección disputará el viernes 27 de marzo un encuentro amistoso ante su par de Mauritania, en el marco de la Fecha FIFA. El partido se desarrollará en La Bombonera, a partir de las 20.15. Y luego la Scaloneta enfrentará el martes 31 también en el estadio de Boca a Zambia. Dos rivales que están muy debajo de la altura y escalafón del actual campeón del mundo.

En el Inter Miami, además de Messi, también convirtieron el defensor argentino Gonzalo Luján y el brasilero Micael, mientras que para el New York City habían anotado los argentinos Nicolás Fernández Mercau y Agustín Ojeda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/2035788421617070503&partner=&hide_thread=false GOOOOOL! Another free-kick goal by him. pic.twitter.com/Jeb9L8CPB5 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 22, 2026

Messi anotó de tiro libre

El Inter Miami se puso en ventaja rápidamente, ya que a los tres minutos del primer tiempo abrió el marcador a través de Luján, quien definió tras encontrarse con un rebote en el área rival.

Sin embargo, parecía que las cosas se iban a complicar para el Inter Miami, ya que el equipo oponente empató primero con un buen tiro libre de Fernández Mercau, mientras que en el inicio del complemento Ojeda dio vuelta la historia tras definir muy bien luego de ser asistido por Maximiliano Moralez.

Finalmente, el Inter Miami pudo revertir la historia para quedarse con el triunfo. El 2-2 lo hizo Messi a la hora de juego con un tiro libre que entró gracias a un rebote que descolocó al arquero rival y el 3-2 definitivo llegó de la mano de Micael a los 29 del complemento, con un muy buen cabezazo.

Ahora Messi estará en Argentina para afrontar los partidos amistosos con la selección en la puesta a punto para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de mediados de año.