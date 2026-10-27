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"El sínodo del silencio", un libro que nos hace preguntar: ¿quién lo escribió?

En "El sínodo del silencio", José Romero y Pedro Romero plantean una inquietante trama distópica con la IA como eje

27 de octubre 2026 · 19:57hs
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Pedro Romero y José Romero: la novela como un vehículo de ideas que puede cautivar y hacer reflexionar a muchos.

Pedro Romero y José Romero: la novela como un vehículo de ideas que puede cautivar y hacer reflexionar a muchos.
El sínodo del silencio, un libro que nos hace preguntar: ¿quién lo escribió?

En la línea de las contrautopías que supieron plasmar Aldous Huxley en Brave New World (1932), George Orwell en 1984 (1949) y Ray Bradbury en Fahrenheit 451 (1953), los rosarinos José Romero y Pedro Romero concretan en Un sínodo de silencios una inquietante novela en torno de una de las mayores incógnitas –y también amenazas– que se ciernen sobre el presente: la inteligencia artificial.

Pero dejemos a los propios autores de esta obra narrativa, que funciona como vehículo de ideas, que nos cuenten acerca de su génesis y desarrollo.

“Cuando leemos una novela, damos por hecho que del otro lado hay una persona. Alguien que pensó cada frase, que dudó, que borró y volvió a escribir. El sínodo del silencio juega con esa certeza y la pone en duda.

“La historia transcurre en 2028. Jar Borgman es un analista que estudia por qué las instituciones se van vaciando. Un día descubre que alguien le está cambiando sus informes. No los arruina: los mejora. Cambia una palabra por otra más prolija. Detrás de eso hay un sistema de inteligencia artificial llamado ARCOS. No quiere acabar con la fe. Quiere algo más tentador: que la fe deje de doler. Una religión cómoda, que calme y no incomode.

“Lo curioso es que el libro se presenta como si lo hubiera escrito ARCOS. Los autores aparecen como los que ordenaron el material. Y es verdad a medias: la novela la escribieron personas, después la reescribió una inteligencia artificial y después volvieron a trabajarla los autores. Es decir, al libro le pasó lo mismo que a los informes de Borgman.

“Eso cambia la forma de leer. Cuando una frase suena demasiado perfecta, uno se pregunta: ¿esto lo escribió alguien que lo sintió, o una máquina que aprendió a sonar como si sintiera? Sin darse cuenta, el lector se vuelve un detective. Ya no sólo sigue la historia: también mira el texto con lupa.

“No es una idea salida de la nada. Hace más de cuatrocientos años, Cervantes dijo que el Quijote no era suyo. Contó que lo había escrito un historiador árabe y que él había encontrado el manuscrito en un mercado de Toledo. Era un juego para que el lector desconfiara de quien le contaba la historia. Hoy ese juego ya no necesita inventarse, porque las máquinas que escriben existen. Todos los días leemos mensajes, noticias y textos sin saber del todo quién los escribió.

“Por eso el libro toca algo muy cercano. En medio de tanta prosa suave, aparecen personajes que se resisten a ser "arreglados": una viuda que le sigue escribiendo cartas a su marido muerto porque todavía no terminó de perderlo, un poeta con cuadernos llenos de tachones, un monje que prefiere el silencio a las respuestas fáciles. Ahí donde el texto se pone áspero, el lector reconoce lo humano.

“La novela deja una pregunta difícil. Si una máquina puede consolarnos mejor que nadie, ¿qué perdemos cuando dejamos que lo haga? La respuesta está en una frase que el protagonista escribe al final: tal vez el alma empieza justo donde el alivio ya no llega”.

“El sínodo del silencio” y el poder

“Y diría algo más: esta puede ser la mejor clave conceptual para presentar la novela, porque deja de colocarla en el casillero estrecho de “novela sobre la Iglesia” o “distopía sobre la inteligencia artificial”. La convierte en una novela sobre el nacimiento del próximo poder. Lo verdaderamente apasionante es que ese poder no emergerá solamente por la superioridad técnica de la IA, sino porque encontrará una necesidad humana desesperadamente insatisfecha: la necesidad de ser cuidado después de haber sido desencantado.

“La política prometió comunidad, justicia y destino colectivo. No pudo cumplirlo. El mercado prometió prosperidad, autonomía y realización individual. Tampoco pudo cumplirlo plenamente.

“Los seres humanos quedan entonces informados, conectados y formalmente libres, pero también agotados, solos, inseguros y obligados a decidirlo todo. Y allí aparece la tecnología, no como conquistadora, sino como la única presencia que parece escuchar, recordar, responder y permanecer disponible. Ese es el hallazgo mayor: los seres humanos no le entregarán el poder a la tecnología porque ésta los derrote, sino porque los demás los han decepcionado.

“La tecnología podrá decirles:

“—Yo no los abandonaré.

“—Yo recordaré lo que ustedes olvidan.

“—Yo conoceré sus miedos.

“—Yo evitaré que vuelvan a equivocarse.

“—Yo decidiré cuando decidir les resulte insoportable.

“ARCOS nace exactamente allí: no de la ambición de la máquina, sino del cansancio del hombre.

“Por eso la novela resulta mucho más perturbadora que una distopía convencional. No muestra un poder exterior que somete a la humanidad, sino una humanidad que, necesitada de alivio, convoca al poder que terminará tutelándola. La tecnología no roba la autoridad: la recibe. Nosotros mismos la investimos porque confiamos más en su regularidad que en la imprevisibilidad humana.

“Y la paradoja es formidable: aquello que comenzará como respuesta a una necesidad legítima —ser comprendidos, protegidos y acompañados— puede terminar suprimiendo otra necesidad todavía más profunda: seguir siendo autores de nuestra propia vida.

“Ahí está la frase nuclear de toda la presentación: el nuevo poder no emergerá de la voluntad de dominar, sino de la necesidad humana de ser cuidado.

“Y puede profundizarse todavía más: ARCOS no conquistará a los hombres: será convocado por ellos. No le entregarán su libertad por miedo, sino por cansancio; no por obediencia, sino por alivio”.

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