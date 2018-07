"Me pareció raro lo de Lo Celso"

¿Te pareció raro lo que sucedió con Lo Celso, que de ser titular pasó a no jugar ni un minuto?

Me pareció raro porque en cada entrenamiento hacía las cosas muy bien, con mucho profesionalismo. Me llamó la atención no sólo a mí sino a mis compañeros porque todos veíamos cómo rendía en las prácticas.

¿Pudiste hablar bastante el Gio?

Si, cuando podíamos cruzábamos un par de palabras, nos saludábamos.

¿Y de Central te preguntó algo?

Sí, siempre me preguntaba cómo estaba el plantel y todos los chicos, a los que conoce muy bien.