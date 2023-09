May: "Yo puedo acompañar a Recalde y también lo puedo hacer solo" El centrodelantero uruguayo aseguró que vino a Newell's con rodaje, que está para jugar, y que su rol se va a encuadrar dentro de lo que pretenda Heinze Por Aníbal Fucaraccio 7 de septiembre 2023 · 20:54hs

Foto: Virginia Benedetto / La Capital El uruguayo May está mostrando una gran predisposición.

El uruguayo Guillermo May derrocha confianza. El último refuerzo arribado a la lepra para afrontar la Copa de la Liga se muestra en estado de motivación y predisposición total. Atraviesa horas de pura efervescencia. El atacante de 25 años proveniente de Danubio vino a ayudar a este Newell’s a mejorar su eficacia en el área rival y cree que en este momento de su carrera tiene las condiciones y las herramientas para llegar al gol desde distintos roles y posiciones.

“Soy un delantero que sale a jugar, con movilidad, que busca los espacios. Me gusta presionar a la hora de no tener la pelota y ayudar al equipo con eso. Y también me siento cómodo jugando con alguien más que salga. Recalde sabe hacer muy bien ese trabajo. Yo creo que lo puedo acompañar y también lo puedo hacer solo. En eso, se va a imponer lo que pretenda el entrenador en cada partido”, destacó en rueda de prensa en Bella Vista.

A manera de autodescripción, May advirtió que “no soy un nueve que se queda estancado en la posición, tampoco mido dos metros. Intento salir a encontrar la pelota. También me gusta romper en profundidad y estar en el área cuando llegamos. Con los buenos extremos que tiene este equipo y lo picante que son en el uno contra uno, voy a tratar de estar ahí para que ellos tengan siempre esa opción de pase y que las jugadas terminen bien”.

Sus preferencias Sobre sus preferencias, apuntó: “En mi carrera me ha tocado dar una mano en varias posiciones. Cuando uno es joven tiende a ocupar espacios y muchas veces cuando uno se integra a un equipo se predispone a ocupar la posición que queda libre. Me tocó cubrir por banda, un poco más atrás jugando como interior, y como media punta. Toda mi vida jugué de atacante, como centrodelantero o acompañando a otro punta, Ahí es donde más cómodo me siento”.

Aunque confesó que “si el entrenador me pide que cumpla otro rol y me ve mejor en otra posición, lo voy a hacer. Vine con una gran predisposición”. Sobre lo que le sorprendió de Newell’s, precisó que “fue la intensidad que maneja hasta el minuto 90. El otro día contra Belgrano, en el segundo tiempo, se vio todo lo que se entrena acá, día a día. Eso me impactó positivamente”. Acerca de su situación, resaltó que “estoy disponible” y recordó que “venía con rodaje y jugando en la liga uruguaya, así que cuando el entrenador crea que yo estoy para jugar, así va a ser”. May eligió el número 9 para usar en su camiseta. “Me gusta ese número. Si hago goles va a estar espectacular y si no lo hago me van a putear como con cualquier remera. Vengo con mucha confianza y el número en la camiseta es un complemento secundario”.