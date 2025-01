Mauricio Martínez: "Fue rara mi salida de Central; no estaba en mis planes irme del club"

Mauricio Martínez inició su ciclo en Unión , club al que retornó firmando un contrato por una temporada y tras su llamativa salida de Central. La partida, quizás, llamó la atención porque era uno de los volantes con mucha participación en el Canalla y que incluso se sorprendió por la determinación de la entidad de Arroyito. “Era muy difícil la vuelta porque Central me había comprado el pase y me habían hecho un contrato de tres años", sostuvo el jugador que retornó al Canalla en enero de 2024.

Más adelante, Caramelo completó: "Por ahí también fue rara mi salida porque de un día para otro me comunicaron que no iba a ser tenido en cuenta. Yo ya había señado el colegio para mis chicos y la casa".

Algo sucedió entre Central y el jugador que motivó la partida sorpresiva para el afuera del volante. Y esto se deduce con lo que expresó en diálogo con Sol Play 91.5, pero sin entregar demasiados detalles. "Sinceramente no estaban los planes de irme, pero después que me hicieron eso ni lo dudé”, disparó el futbolista, cuyo inconveniente, según trascendió de manera extraoficial, sería "por una cuestión económica".

Martínez agradeció al entrenador de Unión, Cristian González, y a la institución por el esfuerzo para poder volver a La Avenida. “Yo ya había hablado con el Kily un par de veces y él me preguntaba si quería volver. Le dije que sí, pero no dependía de mí. Cuando me enteré que no iban a contar conmigo, ni lo dudé en decirle que estaba listo para volver“, concluyó.

Holan espera la llegada de refuerzos

Central continúa con la búsqueda de refuerzos y esta semana sería de importancia para que comiencen a llegar algunos nombres, más aún teniendo en cuenta que el debut del equipo de Ariel Holan está a pocos días. Es por eso que la dirigencia acelera la búsqueda, más aún después de que estuviera a punto de presentar al lateral Hernán De la Fuente y todo se diluyó cuando no pasó la revisión médica, y en las próximas horas llegaría un futbolista para cubrir esa posición.

Todo se maneja con total hermetismo y los apellidos apuntados no trascendieron, aunque sí se rumorea que en breve arribará un defensor para cubrir el hueco ante la caída del pase de De la Fuente.

En el orden de prioridades tanto del cuerpo técnico como de la dirigencia también la búsqueda está focalizada en la contratación de un mediocampista y un delantero. Si bien son las prioridades, no se descarta la chance de que llegue algún otro jugador con el fin de potenciar al plantel.

Por lo pronto, Holan y sus dirigidos se encuentran en Buenos Aires y entrenará en doble turno este lunes y martes en el predio de la AFA en Ezeiza. En tanto, este miércoles por la mañana enfrentará a Central Córdoba (Santiago del Estero), en lo que será el tercer amistoso de cara al debut el jueves 23 frente a Godoy Cruz, en Mendoza.