Matías Lequi le busca la vuelta pero no se la encuentra y la meta copera de Central se marchita

Central no levanta cabeza. Esa sensacional goleada ante el sólido puntero Vélez Sarsfield parece que cayó en saco roto. No levantó la moral, no insufló otra predisposición y, fundamentalmente, no levantó el juego de un equipo que se va diluyendo sin solución de continuidad en este 2024 que lo tuvo de protagonista hasta que se quedó sin copas. Matías Lequi no le encuentra la vuelta, no encuentra la reacción y el tiempo pasa. Por supuesto, no se puede ganar siempre en la vida, ni siquiera haciendo las cosas bien. Pero hay un decrecimiento que se notó también en el 1 -1 con Banfield.