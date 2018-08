Las declaraciones polémicas de Marco Ruben pusieron a Central en un nuevo estado de convulsión. Las frases concretas, contundentes, pero sobre todos pensadas antes de ser expresadas por parte del delantero obligó a la dirigencia a tomar una medida rápida, que pueda ir en contra de ese movimiento sísmico que significó la conferencia de prensa del capitán.La decisión fue convocar al futbolista para charlar. Pero no para ver de qué manera se podía solucionar un tema que a esta altura, claramente, no tiene solución. Lo que se buscó fue calmar las aguas, esas mismas que el propio Ruben dijo "se van a mover". Un borrón y cuenta nueva para una convivencia lo más sana posible dentro de lo que ya es un contexto de miradas de reojos y desconfianza. A partir del martes en Central se firmó la libreta de otro matrimonio por conveniencia (desde estas páginas se hizo referencia a esa figura hace algunos días por la relación entre algunos dirigentes).Las palabras "inoportunas", "impropias", expuestas en el comunicado son demasiado livianas. Una tasa de té para un enfermo terminal. Y la de "inexactitud" una terrible minucia frente a los 35 minutos de alocución de Marco, con ametralladora en mano. Ruben dijo que la relación está "rota" y no hay porqué no creerle. No hay lecturas aleatorias para suponer que estos meses serán los últimos del capitán en el club, en caso de que el oficialismo se imponga en las elecciones. Habrá convivencia obligatoria porque ya no hay tiempo para transferencias y búsqueda de reemplazante, pero sobre todo por un contexto álgido, como lo es la previa de un nuevo acto eleccionario. Habrá ni más ni menos entre Ruben y los dirigentes un nuevo matrimonio por conveniencia.