"Mantener a Tiro Federal en primera era una apuesta brava"

¿Cómo fue la experiencia que viviste en Tiro Federal?

Desde lo futbolístico no fue una experiencia linda porque descendimos. A priori era jodido porque recién habíamos ascendido y en poco tiempo hubo que acomodarse a una categoría en la que no tenés margen de error. Por ejemplo, a veces entrenábamos en Arroyo Seco, en Rosario, en Alvarez, y eso hizo que hipotecáramos el resto del año. Creo que Castelli (Jorge, ex DT) pagó un poco eso. Cuando llegó el Indio Solari ya habíamos regalado un tiempo importante.

¿Fue una especie de odisea?

El primer partido que ganamos fue 4 a 0 a Central, en cancha de Newell's. Todo era raro. Es más, también le ganamos a Newell's.

Para Tiro no era poca cosa.

Ni hablar. Yo había jugado muchos años en Córdoba y conocía la idiosincrasia del cordobés y me intrigaba un poco conocer lo que era vivir el fútbol rosarino. Me agarró la época del clásico por la Sudamericana y recuerdo que esos 15 días fueron terribles. Yo vivía cerca del Monumento y después del partido de vuelta fue una noche larguísima para los hinchas de Central. Debo decir que me encantó la cultura futbolera del rosarino. Más allá de eso, en Tiro nunca nos faltó nada, concentrábamos en los mejores lugares, pero siempre supimos que mantenerlo en primera era una apuesta brava.

¿En algún momento pensaron que lo podían lograr?

Cuando llegó el Indio sí. Es más, si hubiese seguido no sé cómo hubiese terminado la historia porque empezamos a ser un equipo que llamaba la atención por su manera de jugar y a todos nos gustaba lo que estábamos haciendo.

¿Te quedaron compañeros de aquella época?

Sí, con Tilger es con quien más contacto tengo, pero ese plantel se fue desperdigando porque éramos uno de cada pueblo. Era un lindo grupo, pero no tuvimos mucho contacto después.

Hoy te toca trabajar con él, ¿Cuántas veces enfrentaste a Gallardo?

Lo que pasa que todos los años yo cambiaba de equipo, pero me tocó con Tiro, con Godoy Cruz, Olimpo.

El debut de Tiro en primera fue acá en cancha de River y

el Muñeco estaba.

Sí, hizo un gol de tiro libre y desde ahí la llevamos bien, pero sobre el final nos hizo el segundo el Tecla Farías. Fue un debut picante para nosotros (risas).